Как молодая пара купила дом в деревне за $400 и кардинально поменяла жизнь 41 22.02.2019, 13:56

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Житель Гродно много лет жил по знакомой всем белорусам схеме.

За последний месяц Георгий заработал меньше 400 рублей. Купил продуктов, заплатил за «коммуналку», заправил машину и отправился работать дальше, чтобы через 30 дней провернуть все то же самое, пишет Onliner.by.

По знакомой многим белорусам схеме он жил много лет, но в какой-то момент решил прекратить бессмысленную гонку за выживание и кардинально изменить жизнь. Скопил немного денег и купил разваливающийся деревенский дом в глухой деревеньке Матюки. У парня нет сельскохозяйственных навыков и познаний в строительстве, но есть большое желание жить. Сегодняшний репортаж — об очередном белорусе, который решил выйти из большой игры и начать маленькую.

На юге страны уже недели две течет и хлюпает весна. Верба еще мокрая, но уже пушистая, снег остался разве что под деревьями. В Матюках сегодня еще и туман, который постепенно приоткрывает нам мертвую деревенскую долину.

Какое-то время кажется, что вокруг вообще ни души, но вдруг из-за поворота появляется автолавка. К ней сбегаются голодные дворовые псы, из белой пелены выплывают старушки с пустыми пакетами и торбами, со двора выезжает дед на стареньких бежевых «Жигулях».

Деревня ненадолго оживает: собаки радуются ливерке, старики — свежему «кирпичику», бабушки — короткому общению. Потом автолавка уезжает, а на улице остаются лишь два человека, еще не успевших стать частью деревенского сообщества.

Пока Георгий и Настя здесь гости: приехали пообщаться с нами, а заодно немного просушить старый-новый дом, который купили пару месяцев назад. Сейчас они живут в Гродно — там у Георгия собственная квартира, работа, старые знакомые и воспоминания. Наверное, многие назовут желание парня бросить все это слишком самонадеянным и странным, но у него на то есть веские причины.

Мужчина

Георгий родился в Гродно. Окончил одиннадцать классов и сразу пошел работать: надо было кормить семью. У парня инвалидность, но он научился жить с физическими проблемами. Работает на небольшой фирме — заправляет картриджи для лазерных принтеров. В последнее время, правда, с зарплатой туго: даже 400 рублей не выходит.

— Я не жалуюсь, всегда как-то выкручивался. Было много разных работ, но я человек прямой и никогда на работе не отмалчивался. Бывало, где-то слишком прямолинейно и резко критиковал начальника — приходилось уходить. А сейчас мне, в принципе, нравится то, чем я занимаюсь, — делится с нами молодой человек. — Да, профессия не самая оплачиваемая, не особо престижная, пыльная, но я горжусь своим делом. Я приношу пользу, помогаю людям в их работе. Никто этого не видит, никто не придет ко мне и не скажет: «Спасибо, у меня все работает». Но я знаю, что занимаюсь хорошим делом. Одна беда — денег это не приносит.

На каком-то этапе жизни Георгия занесло в Италию, где он прожил целых полтора года: уехал за мамой, которая подрабатывала там некоторое время. Конечно, с условиями жизни там было получше, но парень все равно не чувствовал себя на своем месте.

— Тогда как раз был чемпионат мира по футболу, на котором итальянцы победили. Даже в самых маленьких городах люди ездили на скутерах и вопили «Мы — чемпионы!». Тогда я понял, что никогда не смогу вместе с ними вот так бегать и кричать. Я бы всегда оставался чужим в этой стране, хотя к тому времени у меня уже был вид на жительство и возможность со временем получить гражданство.

Все же мой дом здесь. И пускай он не такой, каким бы мне хотелось его видеть, мое место в Беларуси. Так я для себя решил, — рассказывает о себе и своей позиции гродненец.

После возвращения молодой человек успел пожить в Минске, но так же быстро разочаровался в суетливой столичной жизни: та же бессмысленная гонка, от которой ему хотелось отстраниться.

После всех этих скромных передряг Георгий твердо решил переезжать подальше от пустых значений, хотя четкого плана на тот момент у него и не было.

Женщина

Анастасия — хрупкая девушка, которая стеснительно прячется за спину своего парня. Она сирота, инвалид третьей группы с ментальными проблемами. Над предложением переехать за город она даже не думала — тут же согласилась.

— Настя получает 162 рубля пенсии по инвалидности. На работу ее брать не хотят. При всем желании даже льготный кредит она получить не сможет: у нее дохода не хватает. Когда соцработник узнал, что у нее нет гродненской прописки, просто перестал на связь выходить.

Когда-то ей предлагали социальное жилье в Новогрудке, но смысла в этом мы не увидели: его дают только на пять лет, а дальше живи как хочешь. В общем, за моей спиной она себя как-то увереннее чувствует, в деревне у нас хоть какие-то шансы. Сможет грядки полоть, — рассказывает за девушку Георгий.

Бегство

Георгий всегда задумывался над переездом за город, но всегда что-то его останавливало. Потом что-то щелкнуло, парень начал штудировать интернет в поисках подходящего (в первую очередь по бюджету) строения. За дом в Матюках просили всего 1000 рублей, но ни фотографий, ни подробного описания на сайте не было.

— Я приехал сюда, но что конкретно надо было искать, не знал. Местные показали этот дом. Выглядел он, конечно, жутко, но на большее бюджета нам не хватало. Через какое-то время приехали сюда еще раз и договорились с хозяевами о покупке. Мы предложили покрыть все сопутствующие расходы, и в конечном итоге дом обошелся нам в 855 рублей, — ведет нас по деревне молодой человек.

Жилых дворов в Матюках — штук пятнадцать. Автобус приходит сюда только раз в неделю. Идет из Щучина, поэтому из Гродно надо добираться с пересадкой и выезжать чуть ли не в пять утра. Благо у Георгия есть машина — он на нее намайнил.

— Когда-то предложил знакомому попробовать подзаработать на этом. Он занял денег, мы купили видеокарту, потом еще заняли — и купили еще. Тогда это было прибыльным делом, поэтому примерно за год я заработал себе на машину, которая сейчас выручает, — делится белорус.

Мы подходим к постройке, которая скоро должна стать домом молодой пары. Справа — заброшенный дом, слева — такой же сгоревший.

— Я люблю, когда нет никого. Вышел себе — спокойно, хорошо, красиво. Никто не будет учить тебя жить (в деревне же любят учить), да и сам никого не напрягаешь.

На самом деле это решение лет 15 в нашей семье крутилось. Мама этот вариант всегда рассматривала, а я ребенком впитывал. Сначала говорил, что хочу жить в городе, что в городе хорошо, что в городе все блага цивилизации, но с возрастом мнение менялось. Бетонный бокс на несколько десятков метров и вечный бег за тем, чтобы прокормиться и этот бокс оплатить… Хотелось больше свободы воли и свободы духа, — рассуждает наш герой и ведет в дом.

Форум

Каменный дом с деревянной верандой на северной стороне был построен еще в тридцатых годах. Когда-то здесь жил сельский плотник. Видимо, мужик был рукастый и зажиточный: во дворе мастерская, конюшня, свинарник, курятник, сарай и баня. В мастерской можно найти много любопытных вещиц — от школьных тетрадей шестидесятых годов до старых станков и рабочих инструментов.

Сам же дом за годы сильно обветшал. На стенах видны подтеки, окна разбиты, пол местами опасно хрустит и потрескивает. Русская печка, обложенная увесистым белым кафелем, накренилась и, вероятно, рассыпалась изнутри. Благо вторая пока работает.

В комнатах сохранилась часть старой мебели: тахта, сервант и другие предметы домашнего обихода с непонятными для нынешних школьников названиями.

Привести дом в порядок будет непросто, но Георгий никуда не торопится. Первым делом важно провести электричество и перебрать печь. Деньги для первой части выполнения большого плана у него почти собраны: помогли форумчане Onliner.

Несколько недель назад Георгий создал ветку, где рассказал о своих мечтах и планах. Поведал свою историю и предложил всем сочувствующим помочь ему рублем — скинуться на подключение электричества. Для этого ему нужно было собрать тысячу рублей. Через две недели после публикации его сообщения примерно 70% суммы было собрано. На такой шаг мужчина пошел от безысходности.

— Я просто не знал, что еще делать. Конечно, я мог бы скопить эту сумму, но для этого мне понадобился бы минимум год. Мне очень не хотелось пропускать весь сезон, потому и пришлось написать.

Но я пообещал людям, что все эти деньги я когда-нибудь отдам таким же нуждающимся, как и я. Не сразу, не всю сумму махом, но обязательно отдам. Ведь я понимаю, что добро не должно заканчиваться, им нужно делиться. Если я оставлю эти деньги у себя, круг замкнется и доброе начинание умрет. А так оно будет жить, — философствует Георгий.

План

Сразу с приходом теплого сезона Настя вместе с мамой Жоры переберутся сюда и начнут приводить постройку в порядок. Сам он в это время будет зарабатывать деньги в Гродно и приезжать по выходным. Когда же в доме появятся свет и тепло, мужчина оставит работу и переедет насовсем. На словах все просто.

— Думаю, в этом году мы переехать не сможем: слишком много всего нужно сделать, а денег на это нет. К тому же я, например, печку сам не смогу разобрать, в колодец сам не залезу — надо кого-то нанимать. Сейчас вот потеплеет, и буду искать местных умельцев. А сам пока окна застеклю. Я в Гродно насобирал уже старых, которые люди после замены выбрасывают. Потихоньку, нас ведь никто не торопит.

Философия

Кажется, Георгий понимает всю сложность и ответственность принятого решения. Он уверен, что инвалидность никак не помешает ему справляться с работой: прогресс все здорово упростил.

— Я не планирую вырастить сто тонн картошки и лечь на нее костями. Зачем все это? Я буду работать столько, сколько мне нужно. Смогу больше — буду что-то продавать и иметь копейку. Я прекрасно понимаю, что в деревне я не разбогатею, но и с голоду не помру. В первое время будем что-нибудь выращивать, потом, вероятно, возьмем животных и начнем жить в свое удовольствие.

Я знаю, что многие люди меня не поймут и раскритикуют. Ну а я не понимаю людей, которые загибаются в городах и вкалывают ради покупки продуктов и оплаты коммунальных. Встал, умылся, ушел на работу, поужинал и лег спать. И так всю жизнь.

Конечно, если человек обеспечен, вопросов никаких, но многим, как и мне, в городе тяжело. Люди ведь даже в отпуске не бывают, не могут себе позволить.

А в деревне я хотя бы буду видеть результат своих действий. Смотришь, кустик вырос, овощ поспел… В этом всем хотя бы есть какая-то законченность и смысл. Нам просто так будет лучше.