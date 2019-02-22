Опрос: Как выглядит первая тройка кандидатов в президенты Украины 14 22.02.2019, 15:52

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Социологическая компания Seetarget опубликовала результаты опроса.

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то из тех, кто собирается пойти на избирательные участки и уже определился, за кого будет голосовать, 21,2% отдали бы свой голос за актера и бизнесмена Владимира Зеленского. Результаты опроса представила сегодня на своем сайте компания Seetarget, сообщает "Гордон".

На втором месте – лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко с 16,2%, на третьем – действующий президент Петр Порошенко с 15,8%, на четвертом – внефракционный нардеп, сооснователь "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко с 13,9% голосов избирателей. Пятый в рейтинге – глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, он набрал бы 7,8% голосов, шестой – лидер Радикальной партии Олег Ляшко, за него проголосовали бы 5,8% от определившихся избирателей.

Остальные кандидаты получили менее 5%.

Опрос показал, что главной проблемой Украины граждане считают военный конфликт на востоке Украины (33%) коррупцию и воровство (25,2%) и плохую власть (9,1%).

Опрос проводился с 10-го по 17 февраля 2019 года методом индивидуального интервью по месту проживания респондентов на всей территории Украины за исключением оккупированных территорий АР Крым и районов Луганской и Донецкой областей. Всего опрошено 1214 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,9%.