ПА ОБСЕ назначила докладчика по делу об убийстве Бориса Немцова 22.02.2019, 22:35

Борис Немцов

Спецдокладчиком по этому делу назначена вице-председатель ассамблеи, шведский депутат Маргарет Седерфелт.

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ) запустила надзорную процедуру по делу о расследовании убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Спецдокладчиком по этому делу на заседании в пятницу, 22 февраля, назначена вице-председатель ассамблеи, шведский депутат Маргарет Седерфелт, передает DW.

Присутствовавший на заседании председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза назвал решение организации "важнейшим шагом против безнаказанности организаторов убийства".

По словам председателя Парламентской ассамблеи Георгия Церетели, предварительный доклад планируется представить на летней сессии, которая состоится в июле в Люксембурге.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Исполнители преступления были приговорены судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства не найдены до сих пор.