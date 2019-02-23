Небо в клеточку для академика 11 23.02.2019, 21:37

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Александр Белецкий

Фото: tut.by

Как судили врача, который оперировал Лукашенко.

На минувшей неделе судебная коллегия Мингорсуда оперативно рассмотрела уголовное дело по обвинению в получении взяток бывшего директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого. Процесс начался 11 февраля, а 15-го огласили приговор. До суда Александр Белецкий, обвиняемый по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере), находился под домашним арестом. В минувшую пятницу на глазах многочисленных журналистов, родственников и друзей заслуженного медика взяли под стражу, заковав его в наручники перед отправкой в СИЗО, пишет «БелГазета».

Не исключено, что в скором времени мы случайно узнаем, что заслуженный академик-травматолог Александр Белецкий, оперировавший бандитов и Лукашенко, «откинулся» досрочно. О помиловании друзья из ближнего круга могут похлопотать

Об аресте Белецкого стало известно летом прошлого года. Как сообщил тогда председатель КГБ Валерий Вакульчик, «Александр Белецкий задержан и заключен под стражу за организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования со стороны коммерческих структур и своевременную оплату за оказанные услуги. При проведении обыска в его гараже и по месту жительства в тайниках обнаружено порядка $500 тыс. в эквиваленте». Казалось, что самый маститый фигурант так называемого «дела медиков» с головой погряз в коррупции. На деле же все оказалось более прозаично, но не менее загадочно. В ходе следствия доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки и лауреат госпремии, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава и врач высшей категории сумел доказать КГБ честную природу происхождения полумиллиона «зеленых». О чем 61-летний обвиняемый сам и поведал на допросе в суде.

СМЕШНЫЕ ВЗЯТКИ

Процесс проходил под председательством судьи Валентины Зенькевич с участием народных заседателей. Сторону обвинения представлял прокурор Сергей Гиргель. Перед судом академик Белецкий предстал в одиночестве - взяткодатели традиционно соскочили со статьи с помощью явок с повинной, за что и получили статус свидетелей.

Что до обвинительных эпизодов, то в «деле Белецкого» их оказалось всего четыре. Общая сумма взяток для человека, у которого «в тайниках обнаружено порядка $500 тыс. в эквиваленте», выглядела просто смешной. Из зачитанного прокурором обвинительного заключения следовало, что 3 взятки Белецкий получил в 2016-18гг. (по одной в год) от директора предприятия «Медисфера» Бориса Ранчинского. Как отмечено в обвинении, «за оказание содействия в заключении и исполнении договоров на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования центра и своевременное проведение оплаты». Две взятки были по 1 тыс. евро и одна - 2 тыс. евро. Еще одну взятку академик получил через посредника - свою давнюю знакомую, которая весной 2017г. принесла ему в кабинет пакет, в котором Белецкий обнаружил конверт с $3 тыс. В обвинении отмечалось, что деньги передавались в интересах директора фирмы «Белреамед» Николая Оганесяна.

ЗА ЧТО БРАЛ? А ЗА ЧТО ДАВАЛИ?

Свою вину Белецкий полностью признал. На предложение выказать свое отношение по пунктам обвинения по взяткам от Ранчинского он сказал: «На момент получения взяток, как мы теперь называем, я не осознавал, что это взятки. Я думал, что это подарки». С Ранчинским Белецкий был знаком около 25 лет. По словам обвиняемого, конверты с евро он считал подарками к новому году и дню рождения и никак не связывал их с возникающими проблемами с оплатой за услуги «Медисферы». Белецкий не отрицает, что Ранчинский приходил, жаловался на задержку денег. «А что я мог сделать? - говорит обвиняемый. - Позвонил бухгалтеру, спросил, та ответила, что денег нет, будут в следующем квартале. Ранчинский это слышал».

Эпизод взятки в «интересах фирмы «Белреамед» оказался еще более странным, ибо вообще непонятно, за что ее получил академик. У медцентра с этой компанией вообще не было никаких договорных отношений. «Вы сами, наверное, поняли, что это вообще недоразумение! - сказал Белецкий. - Оганесяна я вообще не знаю. Оганесян объяснял следователю, что сам не понимает, зачем передавал мне деньги. Якобы за сотрудничество и знакомство с Белецким... Я не согласен с показаниями свидетелей, которые по написанному сказали, что деньги передавались за будущее хорошее отношение и оплату за техобслуживание оборудования. Это детский лепет какой-то, как я могу планировать ТО или оплату?» В ходе допроса по конкретным эпизодам академик констатировал: «Я понимал, что я неправильно сделал. Оправданий никаких нет. Но как, за что и от кого, этого я не понимал, так и следователю сказал. Надо было, конечно, вернуть этот конверт». На вопрос прокурора, когда он понял, что в конвертах не подарки, а взятки, обвиняемый ответил: «5 июля, когда меня задержали, следователь сказал».

Прокурор: - Ваше нынешнее отношение к содеянному?

Белецкий: - Раскаиваюсь. Полностью сознаю вину. Я никогда в жизни ни у кого не требовал и не вымогал.

ХОРОШО, КОГДА ЕСТЬ ТАКИЕ ДРУЗЬЯ

В ходе обыска в доме Белецкого было найдено наличными свыше $360 тыс. и 60 тыс. евро.

Прокурор: - При расследовании по месту жительства и в принадлежащих вам местах обнаружена достаточно крупная денежная сумма, в том числе находящаяся во вкладах и наличными. Откуда они? Происхождение их нам необходимо выяснить.

Белецкий (нехотя): - Я пояснял на следствии… Назвал людей, с кем знаком с 80-го года, как Саша Шакутин [глава холдинга «Амкодор», один из приближенных к Лукашенко бизнесменов. - прим.]. Вместе учились, с кем-то знаком с 90-х годов. Они показали, я называл суммы, потом их вызвали, там совпало практически все. Потом просил, чтобы взяли мою зарплатную ведомость, родительские квартиры продали, ну и больше вопросов по этому эквиваленту денежных средств, обнаруженных у меня, не возникало.

Прокурор: - Вы утверждаете, что часть денег - ваш заработок, а другая часть была получена в качестве подарков от ваших друзей. Назовите их?

Белецкий: - Шакутин, Гончаренко, Варфаломеев, Стасюлевич, Шумский.

Прокурор: - А конкретно, кто и когда?

Белецкий: - С Сашей Шакутиным вместе учились, вместе работать начинали, дружили семьями. Последние 20 лет он финансировал и часто помогал. Близкие родственники практически, он обеспеченный богатый человек, это все знают. Валера Шумский владелец двух нефтеперерабатывающих заводов в Саратовской области. Знакомы давно, дружим семьями, одолжил мне $140 тыс. на покупку дома, в котором сейчас сын живет. На 50 лет подарили мне много. У него спросили, почему расписку не взял, он сказал, как я у родного брата расписку буду брать?

Прокурор: - Вы вели бухгалтерию по этому поводу? У этого столько, от того столько?

Белецкий: - Нет, это на протяжении большого промежутка времени происходило.

ТРЕНИРОВАЛСЯ НА БРАТКАХ

По слухам, профессор Белецкий оперировал травмированное колено Александра Лукашенко. Однако в суде медик этот момент своей хирургической практики оставил за кадром. Речь зашла о братках, ложившихся под скальпель доктора на заре его карьеры.

Прокурор: - На следствии вы упоминали своего знакомого по фамилии Широкий. Что можете сказать?

Белецкий: - Я рано стал оперировать. А в 88-м, 89-м, 90-е годы стали поступать миновзрывные, огнестрельные и ножевые ранения. В основном из этих, как их называли, братков. Одного спас, такого Полшкова, в него возле кафе «Красный мак» в подземном переходе стреляли. На моем дежурстве это было. И пошла такая не очень репутация, что я хорошо оперирую. И Широкий, вышел он из мест лишения свободы… Мне позвонил зять председателя президиума Верховного Совета, говорит, прими, сам оперируй, несмотря на то, что он весь «синий». Посмотрел сустав ключицы, оперировал, не срослось, повторная операция получилась хорошо. Ну и пошло, я их оперировал в 90-е годы, хорошие результаты были.

Прокурор: - Такие подробности нам не надо…

Белецкий: - Когда меня арестовали, спросили, откуда деньги, я сказал, вы пришли ко мне на консультацию, ложитесь на каталку, везем в операционную. Зачем? Ну разрежем, посмотрим, здоров не здоров, зашьем, все будет нормально… Ну, так бандиты подогнали [деньги], потом разобрались. Это был такой аффект с упоминанием Широкого, реакция с моей стороны…

Справка.Юрий Полшков в начале 90-х в белорусском криминальном мире был известен как «положенец» по прозвищу Борода. Был ранен в позвоночник, стал инвалидом. За что и кто его пытался убить, история подробностей не сохранила. В 1993г. приговорен к 9 годам за организацию убийства «смотрящего» за Минском Александра Карловича по прозвищу Король. Борода умер в январе 2011г. в одной из минских больниц.

Сергей Широкий по прозвищу Боцман со своей братвой «держал» минских валютчиков. Весной 1993г. вышел из заключения. Его освобождение праздновали в ресторане гостиницы «Планета», а в подарок авторитет получил спортивную сумку денег и престижную в то время 8-ю модель «Жигулей» цвета «мокрый асфальт». В августе того же года Боцмана застрелили в этой машине. Убийство не раскрыто до сих пор.

ОСТАВИЛ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ БЕЗ НАСЛЕДСТВА

В начале процесса судья спросила у обвиняемого о его месте работы. «Я пенсионер», - ответил Белецкий. В прениях сторон прокурор предложил наказать пенсионера по заслугам - 7,5 годами реального лишения свободы. В своем последнем слове академик просил не отправлять его на нары, оставить на свободе, где он будет полезнее.

15 февраля судебная коллегия покинула совещательную комнату для оглашения приговора. Академик Белецкий в зале суда находился без традиционной большой сумки. Возможно, питал надежду вернуться домой. Суд убил его надежду, полностью согласившись с гособвинителем. «Белецкого Александра Валентиновича признать виновным в получении взятки повторно лицом, занимающим ответственное положение», - зачитала судья резолютивную часть вердикта.

Суд применил к академику ч.1 ст.69 УК (назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств) и на основании ч.3 ст.430 УК назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества. Также он лишен права занимать руководящие должности на срок 5 лет. Отбывать наказание Белецкий будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Белецкому суд изменил с домашнего ареста на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда. Также постановлено взыскать с обвиняемого незаконный доход в виде полученных взяток в сумме BYN16 тыс. Ранее академик эти деньги внес на счет КГБ, а потому эта часть приговора исполнена.

По вступлении приговора в законную силу все арестованное имущество будет обращено в доход государства. Подлежащее конфискации наследство профессора впечатляет. В списке, кроме всяких мелочей в виде пары памятных золотых монет и коробки с блюдцем, подстаканником, стеклянным стаканом и ложкой, деньги на валютных счетах в белорусских банках - всего $126,6 тыс.

Как это ни странно, но ни одного белорусского рубля для конфискации у академика чекисты не нашли. Еще $15 тыс. Белецкий хранил в виде облигаций «Беларусбанка». Также государство намерено отобрать у обвиняемого автомобиль BMW, гараж и машино-место, квартиру в Минске на ул. Корж-Саблина и дом в поселке Ратомка, где были найдены подарки друзей в наличных - $354,6 тыс. и 65 тыс. евро.

«Саша! Мы скоро встретимся! Держись!» - крикнул мужчина Белецкому, которого только что заковали в наручники в зале суда для этапирования в СИЗО на Володарку. Не исключено, что в скором времени мы случайно узнаем, что профессор «откинулся» досрочно. О помиловании, например, друзья могут похлопотать.