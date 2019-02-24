Ирина Кривко: Сейчас болельщики с трибун скандируют мне: «Молодец!» 24.02.2019, 16:41

Ирина Кривко

Фото: belta

Белорусская биатлонистка поделилась эмоциями от чемпионата Европы в Раубичах.

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко после финиша в "пасьюте", по итогам которого выиграла серебро, поделилась эмоциями от чемпионата Европы в Раубичах.

- Соревнования, несмотря на то, что подготовка к ним была смазана из-за болезни, получились успешными. Бронза в первый день, серебро в заключительной гонке чемпионата. Сейчас болельщики с трибун скандируют мне: "Молодец!" Им огромное спасибо, выступаем всей командой именно для них, даже когда очень тяжело выходим на старт, — передает слова Кривко БелТА.

Национальная сборная Беларуси после чемпионата Европы продолжит сбор в "Раубичах" до старта мирового форума в Эстерсунде, который пройдет в Швеции с 7 по 17 марта.