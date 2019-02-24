Кочанова начала выполнять приказ Лукашенко «бегать по трассе» 42 24.02.2019, 17:37

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Фото: ОНТ

Глава администрации диктатора приехала на лыжные соревнования для трудовых коллективов.

Соревнования по биатлону и лыжным гонкам прошли 23 февраля в минском микрорайоне Веснянка. На лыжи стали не профессиональные спортсмены, но и любители. Поддержать их пришли многочисленные зрители. Среди них оказалась и глава администрации правителя страны Наталья Кочанова, передает «Прессбол» .

- В свое время мы постоянно занимались этим видом спорта, потому что в школе уроки физической культуры проходили зимой, когда позволяла погода, проходили всегда только на лыжах. А погода тогда позволяла всегда.

Я вообще выступала и за команду города, когда я работала там, в регионе.

Болею за спорт, за здоровый образ жизни, за хорошее настроение, за праздник, — сказала Кочанова в эфире СТВ.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что заставит Кочанову, а она весь народ, бегать по трассе.