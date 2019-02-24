Помпео: Дни президентства Мадуро сочтены 4 24.02.2019, 21:20

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Майк Помпео

Фото: reuters

Госсекретарь США повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

В интервью телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье, 24 февраля, выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, что дни Николаса Мадуро на посту президента страны окажутся сочтены".

При этом дипломат подчеркнул, что не берется предсказывать развитие ситуации в Венесуэле и сравнил ее со временем, предшествовавшим падению Берлинской стены, свидетелем которого ему довелось стать в период военной службы в Западной Германии, передает DW.

"В 1989 году никто не мог предположить, что стена падет", - указал Помпео.

Противостояние оппозиции и сил правительства в Венесуэле обостряется

В то же время, выступая на телеканале Fox News, госсекретарь США вновь заявил о том, что не исключает военного вмешательства Вашингтона в венесуэльский конфликт. "Как мы и говорили ранее, мы не отказываемся ни от одной опции", - подчеркнул политик.

В выходные, 23 и 24 февраля, противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Диктатор Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению.

В результате столкновения венесуэльских военных с активистами на границе с Колумбией в субботу погибли несколько человек, многие получили ранения.

Большая часть гуманитарного груза, который пытались доставить в Венесуэлу фуры из Колумбии, была уничтожена в результате пожара, после того, как Боливарская национальная полиция (PNB) обстреляла грузовики зарядами со слезоточивым газом.