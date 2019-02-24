Александр Глеб: Очень благодарен болельщикам «Арсенала» за такую поддержку 24.02.2019, 22:18

Александр Глеб

Полузащитник БАТЭ поделился эмоциями после выездного матча с «Арсеналом».

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в «Итогах недели» на «Беларусь 5» поделился эмоциями после выездного матча с «Арсеналом» (0:3), передает «Трибуна».

«Хорошо встречали. Очень понравилось. Было очень приятно. Незабываемо. Очень благодарен болельщикам «Арсенала» за такую поддержку. Не забыли, помнят.

Провел здесь три хороших сезона. Считаю, показывали красивую игру. Был уверен, что фанаты запомнили это», – сказал Глеб.