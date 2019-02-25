Ремонтные работы на КПП Кузница-Брузги будут продолжаться год 25.02.2019, 23:18

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Строительные работы связаны с временными изменениями в движении автомобилей, особенно фур.

С 20 февраля на дорожном пограничном переходе Кузница Белостокска-Брузги начались работы по расширению КПП, в частности по перестройке и постройке новых павильонов паспортно-таможенного контроля для грузовых автомобилей и постройка дополнительных линий движения, передает radyjo.net.

Строительные работы связаны с временными изменениями в движении автомобилей, особенно фур. Завершение ремонта запланировано на 21 марта 2020 года.