Белоруска в Марокко: Туриста здесь ждет много сюрпризов 4.02.2019, 12:10

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Отказаться от «все включено» и отправиться в самостоятельное путешествие по Марокко.

Минчанка Дарья Лысковец с подругами решилась на это, а по возвращении рассказала tut.by, безопасно ли белорускам в Марокко и какие сюрпризы ждут туристов в этой стране:

«Помните: для местных вы — „кошелек на ножках“, лопух, который может заплатить»

Находясь за четыре тысячи километров от Минска, я задавала себе вопрос: кто из моего окружения смог бы перенести наши приключения в Марокко? И отвечала сама себе, что не знаю таких.

В Марокко мы пробыли почти три недели и проехали всю страну на арендованном автомобиле, а это более 2300 км. Останавливались в традиционных марокканских домах (риадах) и апартаментах с высокой оценкой на букинге. Путешествие обошлось в 1 500 евро на человека, включая авиаперелет, аренду авто, проживание, питание и покупку сувениров. Ведь Марокко — сувенирный рай: посуда, кожаные тапочки «бабуши», натуральная косметика и аргановое масло. Остаться равнодушным невозможно.

Путешествие мы начали с Марракеша. Этот город стал для нас транзитом в другой мир. Мы адаптировались к людям, звукам, краскам и особенно — запахам. Потому что везде готовят еду, из-за чего воздух плотный и наполнен ароматом пряностей и специй. Мы привыкали к экзотике и суете рыночных площадей с яркими лавками, крикунами-торговцами, ослами, которые развозят тюки с товарами.

От шума базаров и медины (так называют старую часть городов Марокко) туристы прячутся в восточных дворцах и музеях: музей Марракеша, дворец Бахия, замок дворец Эль Бадия, сад Мажореля на улице Ива Сен-Лорана с экзотическими растениями и бамбуковыми аллеями.

Все они достойны внимания, потому что дают возможность прочувствовать атмосферу былых времен. Тут можно долго разглядывать яркую плитку мозаики и разноцветные витражи, укрывшись от обжигающего солнца. Здесь же мы встретили наших аистов, которые прилетели на зимовку. (Улыбается.) А если посмотреть на город сверху, то на горизонте можно увидеть макушки Атласских гор.

Уже в первый день мы поняли, что Марокко — непростая страна для самостоятельных путешествий, особенно женских. Надо быть всегда начеку. Когда от ярких красок бдительность притупляется и кажется, что все вокруг такие же прекрасные, как марокканская мозаика, помните: для местных вы — «кошелек на ножках», лопух, который может заплатить.

Гуляя в Марракеше, мы смело заговаривали с местными. Один из парней подсказал нам, что именно сегодня с гор Атласа спустились берберы и привезли свои лучшие товары из кожи. И вызвался провести нас на рынок.⠀

Шли мы быстро и слушали парня, развесив уши. В одной из узких улочек он предложил нам посмотреть на традиционную выделку кожи. Мы притормозили, но человек на входе возмутился и сказал даже как-то с обидой: «Что вы, туристы, думаете, что мы вас съедим?». Мы растрогались и вошли на территорию, где обрабатывают шкуры. Десятки каменных ванн и зловонный запах. Наш проводник продолжал что-то нам рассказывать, а у меня в голове уже взвывала сирена: что-то не так.

А дальше он привел нас в магазин кожи. Тут-то мы и расслабились, решив, что в этом-то и был его план. Мы похвалили товары и пошли на выход. Где нас ждал сюрприз! Выяснилось, что вход в дубильню был платный, сделать фото тоже стоило денег, и, само собой, наш проводник вел нас не бесплатно. И зарядил нам 200 дирхам (около 20 евро). Мы отказались платить, сказав, что ни о чем не просили. Тон проводника сменился на агрессивный, нас обступила толпа таких же провожатых.

Оказалось, такие случаи распространены в Марокко. Местные зарабатывают тем, что помогают найти дорогу, особенно на петляющих улицах медины, где у туристов подвисают навигаторы и легко потеряться. Тут местные «Аладдины» появляются и помогают, после чего требуют оплаты.

В таких случаях действовать нужно решительно: давать мелочь на чай и говорить, что все деньги на карте, грозить полицией или отвечать по-русски: «Моя твоя не понимать», и уходить прочь. Уже в Фесе мы опробовали все варианты, и последний оказался особенно эффективным.

«Жителям Марокко можно только мечтать о том, что не имеет для нас никакого значения»

Из Марракеша мы поехали в Касабланку и Мекнес. В Касабланку ведет хорошая трасса с платными участками дороги. Поездка получается быстрой и приятной. А вот в городе ездить сложно: хаос, никто не показывает поворотники, езда между двумя полосами, шустрые мопеды, лошадиные повозки и ослы, люди, перебегающие дорогу везде и внезапно. Сохранить спокойствие и не начать ругаться вслух сложно.

Мы выработали свою тактику, как проезжать круги. Нужно стоять в среднем ряду, чтобы прикрывала машина слева, и начинать ехать вместе с ней, несмотря на движущийся прямо на вас транспорт. Это работает. Еще мы научились переходить дорогу, ведь пешеходных переходов почти нет. Принцип тот же: пристраиваешься к местным, вытягиваешь руку в сторону машины, как бы говоря ей стоп, и перебегаешь. Иначе можно простоять час и не перейти.

Касабланка показалась нам очень французской: белые дома, огромные рекламные постеры с модными девушками, проспекты с пальмами и Атлантический океан. Город портовый, коммерческий и современный. Из важных достопримечательностей мы посетили пятничную мечеть Хасана II, которая величественно возвышается над океаном.

Потом выпили кофе, зажмурились и поехали в Мекнес. С открытыми глазами ехать страшно.

Посещение Мекнеса было незабываемым, но разочаровывающим. Центр города — это сплошной рынок, но не аутентичных товаров, а просто-напросто всего на свете. Пройти через эту концентрацию торговцев и покупателей можно только паровозиком, держась друг за друга. По пути кто-то из прохожих хлопает тебя по плечу и что-то говорит, кто-то из торговцев сует прямо под нос свой товар и экспрессивно объясняет, что тебе очень пригодится в жизни все это — тапки, халаты и чайники. И этого было так много, и это было так громко, что мы хотели одного — сбежать!

Мы привыкли к комфорту и часто жалуемся, раздражаясь, что не можем купить французское вино в магазине у дома. Так вот, жителям Марокко можно только мечтать, о том, что не имеет для нас никакого значения.

«Именно здесь можно встретить самых счастливых, сытых и беззаботных котов

А наше приключение продолжилось: после Мекнеса мы отправились в старинный город Фес. В Фесе время как будто замерло. Вот через площадь повели ослов, которые перевозят товары или мешки с мусором, вот торговец плодами кактусов раскладывает товар, а чуть дальше распахиваются двери лавки с медной посудой.

Вы смотрите на карту навигатора, но ваше местоположение не определено. На узких улочках Феса навигаторы не работают. Медина Феса считается крупнейшей в мире и охраняется ЮНЕСКО. Это лабиринт из сотен улиц, которые петляют и путают туристов. Пожалуй, здесь стоит взять гида, чтобы не заблудиться. Куда бы вы ни свернули, вам будут пытаться объяснить, что вы идете не туда — вам нужно в другую сторону, и местные покажут дорогу, конечно за деньги. От этой навязчивости быстро устаешь и даже раздражаешься, но нам удалось отыскать и увидеть все самое интересное.

Нас выручило то, что мы говорили по-французски (английский здесь совсем не распространен) и были втроем: вдвоем было бы уже некомфортно. Само собой, мы практически не передвигались в темное время суток. Женщин на улицах не так много, большинство с покрытой головой или скрытым лицом. Мы не встретили за все время ни одной женщины-официанта и видели всего двух женщин-продавщиц. Везде работают мужчины. На улицах к нам не приставали, как, например, на курортах Турции, но вот от навязчивого сервиса и помощи было не скрыться.

В Фес приезжают, чтобы увидеть красильни, где выделывают кожу. Смотреть на них нужно с террас соседних магазинчиков. Торговцы активно зазывают туристов наверх в надежде, что они что-нибудь купят. Красильни Феса — это очень колоритно: ремесленники обрабатывают кожу, как и столетия назад. Но! Запах тут стоит просто отвратительный. На входе дают пучок мяты, чтобы перебить этот смрад, но это не спасает. Если кто-то жалуется на свою работу, то вам нужно съездить в Фес. Вам даже и не снились такие тяжелейшие условия труда. Красильни оставили неизгладимые впечатления. А мы отправились дальше.

Работа в красильнях очень тяжела

В Марокко стоит приехать уже только ради того, чтобы увидеть город мечты, сине-голубой Шефшауэн в горах Эр-риф. Шефшауэн — достопримечательность весь и полностью. Ощущение, что его терракотовые дома обмакнули в молоко, из-за чего углы домов, лестницы, улицы стали белые и какие-то текучие, скругленные, без острых углов, с неровными стенами и застывшими капельками на них. Потом тот же художник взял и раскрасил синей и голубой акварелью окна и двери, но на этом не остановился и перешел на улицы и дворы целиком. Для особой живописности картины возле каждой двери этот мастер рассадил по коту, а где-то и по двое-трое.

Так и получился Шефшауэн. Долгое время город был священным местом, закрытым для посещения иноверцами. Так, до начала 19 века в Шефшауэне побывало всего три европейца. Теперь же в городе полно туристов из всех стран мира.

В таких далеких поездках осознаешь, что названия, которые зубрили на уроках географии, могут стать осязаемыми и наполниться личными воспоминаниями. Так получилось, когда мы увидели Гибралтарский пролив на севере Марокко в крупном портовом городе Танжер. Его называют воротами между Африкой и Европой. Главной нашей целью в Танжере стали знаменитые «Геркулесовы столбы». Это пещеры, которые были сформированы морской водой. Находятся они в 18 км от города. По легенде, именно тут отдыхал и восстанавливал силы Геркулес после того, как открыл Танжер и сотворил Гибралтарский пролив. Красивая история, красивое место, сильная энергетика.

Если бы нам пришлось вернуться в Марокко, то я бы выбрала прекрасный Эс-Сувейра на побережье Атлантики. Это город бескрайнего океана, ярких закатов и рассветов, громких чаек и хитрых кошек, молодых серфингистов и усталых рыбаков. В Эс-Сувейре — какая-то неуловимо-свежая и уютная атмосфера, и это сложно передать словами.

Чтобы почувствовать город, нужно погулять в порту: тут рыбаки заняты уловом, тут чистят и продают рыбу, тут коты выжидают на ярко-синих рыбацких лодках. В порту шумно: чайки стараются перекричать рыбаков и торговцев. Тут воздух пропитан рыбой и можно попробовать недорогие и самые свежие морепродукты. И именно здесь можно встретить самых счастливых, сытых и беззаботных котов.

В Марокко очень любят футбол, и дети проводят много времени на улице, играя с мячом. Так, на пляже Эс-Сувейры несколько футбольных полей, на которых постоянно можно увидеть играющих детей. Тут же, на пляже, молодые ребята занимаются спортом, бегают, отжимаются, подтягиваются, используя для занятий все, что есть под рукой. А в городах мальчишки гоняют мяч и на площадях, и на узких улочках, а если нет мяча, то бутылку с водой. Редко можно увидеть подростка, сидящего в телефоне. Правда, девочек, играющих на улицах, мы не увидели.

После Эс-Сувейры мы направились на пляж Легзира. Он входит в различные подборки красивейших мест нашей планеты, но мало кто знает, что он находится в Марокко. Туристов здесь почти нет. На пляже Легзира можно себе представить, как выглядит Марс. Уединенный, он спрятан под сводами оранжево-красных скал, и под ногами песок тоже оранжевый. Скалистые утесы, окружающие Легзиру, в лучах закатного солнца становятся насыщенно-терракотовыми, а поверхность океана блестит как металл.

Но даже не эта марсианская красота манит сюда туристов. Над безлюдным пляжем возвышаются каменные арки. Они создавались приливами и отливами в течение тысячи лет. Этот процесс продолжается и сейчас: стоя под сводами арок, можно заметить, как из них на песок падают камни. Когда-нибудь океан завершит свою работу, и от арок не останется и следа. Одна из трех арок Легзиры уже стала историей в 2016 году. Сейчас на ее месте груда камней.

Осмотреть арки можно снизу, а потом подняться на смотровую площадку одной из арок. Отыскать ее непросто: нужно оставить машину у дороги, а потом пешком пробраться по тропинке с выступающими камнями и кактусами. Но оно того стоит. Наверху, чувствуя сильное дыхание океана, можно сойти с ума от красоты открывающихся пейзажей Легзиры. Этот пляж стал номером один в нашей поездке в Марокко.

«В поисках штопора мы обошли полгорода — никто не знал, как нам помочь»

Улетали мы из Агадира. В городе прекрасная набережная: на побережье расположено множество ресторанов, гостиниц и современных кафе. По сути, это главная достопримечательность, потому что город был разрушен землетрясением и старая часть практически не сохранилась. Посмотреть на океан, прогуливаясь по побережью, стекаются и туристы, и местные жители. В Марокко многие жители приходят на океан смотреть на закат. Обычно местные не ценят то, что рядом, либо это им надоедает. А вот марокканцам, похоже, нет.

Рассказ про страну не будет полным без впечатлений от местной кухни. Несколько раз мы делали попытки поесть в ресторане, и это всегда была лотерея! То невкусно, то заказ перепутают, то приборы принесут грязные. Нас часто постигала неудача с выбором традиционных блюд: ни суп харира, ни тажин нам не понравились. Возможно, мы были не в тех (или в слишком дешевых) местах, но марокканскую кухню мы не полюбили. Спасение находили в морепродуктах, фруктах и овощах. Таких сладких апельсинов, винограда, гранатов, бананов и манго нет ни в одной стране.

На центральной площади Марракеша Джема-Эль-Фна мы покупали еду прямо на базаре с уличными ресторанами. Их тут бессчетное количество — выбирай любой: цены и еда везде одинаковые. Ресторанные зазывалы прямо напрыгивают на потенциальных клиентов. Мы только и успевали отбиваться. Зато, когда клиент останавливается наконец в каком-то ресторанчике, весь персонал начинает ему хлопать в качестве приветствия.

Перебравшись на океан в Эс-Сувейру и став свидетелями полного провала в местном ресторане, мы сделали выбор в пользу базара с ресторанами в порту. Тут было бескрайнее изобилие морепродуктов: рыба, креветки, кальмары, лангусты, лобстеры и омары. Мы выбирали себе все, что душе угодно, взвешивали и через 15 минут получали заказ. Все жарят на гриле, по одному рецепту. Обед обходился в 12−15 евро на человека (это с морепродуктами, салатом и напитком).

Вкусным событием стало посещение лагуны с устричными фермами в деревне Калидия по пути из Касабланки в Эс-Сувуйру. Тут были очень свежие и вкусные устрицы. Их можно заказать в ресторане или купить прямо у рыбаков. Нам же повезло по-крупному: прямо у ресторана рыбак чистил морских ежей. Он разрезал их ножницами голыми руками, без перчаток, и давал туристам, которые лопали деликатесы с большим аппетитом. Двенадцать ежей стоили три евро! Для сравнения: шесть устриц в ресторане — 9 евро.

Сюрпризом для нас стала недоступность алкоголя. Марокканцы пьют много мятного чая, сладкого или вприкуску с сахаром. Местные называют его «марокканский виски». В некоторых городах и деревнях алкоголь не продается нигде: ни в магазине, ни в кафе, ни в ресторане, ни в гостинице. В крупных или туристических городах алкоголь можно купить в больших супермаркетах в специальной секции, вынесенной из торгового зала, либо в специализированных магазинах, реже — в гостинице или кафе. В Шевшауэне в поисках штопора мы обошли полгорода — ни в гостинице, ни в кафе и ресторанах, не знали, как нам помочь. При этом на пляже Эс-Суэйры открыто продают печенье с гашишем. Контрасты.

В одном городке, где алкоголь не продавался, мы разговорились с французом, который почти 10 лет живет в Марокко. Он сказал, что местные все-таки употребляют алкоголь, но прячутся, и при этом процветает черный рынок.

В барах Марокко отдыхают только мужчины, смотрят спортивные передачи или разговаривают — без алкоголя. Женщин в таких заведениях нет.

Путешественницы в столице Марокко — Рабате

И в завершение важное напутствие: в Марокко нужно всегда торговаться (особенно если цена не написана на товаре). Торгуясь, в 90% случаев можно сбить цену больше чем вдвое. Еще очень пригодится внимательность: нужно следить за сдачей, сравнивать стоимость в меню и в чеке. Марокканец в течение минуты может назвать разную цену на один и тот же товар и совсем не смутится, если вы ему укажете на ошибку. И это встречается не только в деревенских лавках или на рынках, но и в аэропорту, например. Где воду продают почти на евро дороже, чем написано на стойке в меню. Кстати, в аэропорту нельзя рассчитываться местной валютой, и цены просто космические: на товары, которые продаются на любом рынке, наценка вдвое или втрое. Так что все покупки стоит сделать заранее.

В Марокко безумно красиво и интересно, но туриста здесь ждет много сюрпризов. И только благодаря им путешествие может стать настоящим приключением.