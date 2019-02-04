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Пара упражнений в неделю: ученые раскрыли секрет продления молодости

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  • 4.02.2019, 18:13
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Некоторые физические упражнения помогают поддерживать хорошую форму не только тела, а и мозга.

Аэробная гимнастика запускает процессы, которые борются с естественным старением мозга и снижением когнитивных задач. К такому выводу пришли ученые из Колумбийского университета после исследования при участии 132 добровольцев, сообщается на сайте American Academy of Neurology (перевод - «Обозреватель»).

Все участники эксперимента были в возрасте от 20 до 67 лет, не курили, не страдали слабоумием и раньше не занимались спортом. Их разделили на две группы, где одни занимались аэробными упражнениями (беговая дорожка, велотренажер и так называемые лыжи), а другие – растяжкой и разминкой мышц.

После нескольких месяцев регулярных занятий по несколько раз в неделю обе группы прошли одинаковый когнитивный тест, который показал, что мозг аэробной группы значительно "омолодился".

"Навыки мышления улучшились тем больше, чем старше был участник эксперимента", – заявил ученый, автор исследования Яков Стерн.

Так, у 40-летних людей когнитивные показатели после эксперимента были как у 30-летних, а у 60-летних – как у 40-летних.


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