Число жертв пожара в центре Москвы выросло до восьми 4.02.2019, 21:18

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Фото: mchs.gov.ru

Среди погибших во время пожара в доме на Никитском бульваре в Москве двое детей.

На месте пожара в доме на Никитском бульваре в центре Москвы обнаружены тела восьми погибших, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Среди восьми жертв пожара двое детей. По словам информатора агентства, не установлена личность одного погибшего мужчины.

Утром 4 февраля было известно о четырех жертвах.

Пожар начался в ночь на 4 февраля, его площадь, по данным МЧС, составила 1 тыс. м². В здании обрушились перекрытия между пятым и шестым этажами.

Дом 1912 года постройки относится к объектам культурного наследия России, в здании более 100 квартир. Известно, что по этому адресу проживает много российских знаменитостей – художник Никас Сафронов, актриса Ингеборга Дапкунайте и другие.