Названы 10 финалистов нацотбора на «Евровидение-2019» 4.02.2019, 23:27

Завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура популярного конкурса песни.

В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов.

1. Michael Soul: «Humanize»

2. Ева Коган: «Run»

3. ЗЕНА: «LIKE IT»

4. Алена Горбачева: «Can we dream»,

5. КейСи: «No Love Lost»

6. Эммануэль Имагбе: «Champion»

7. Sebastian Roos: «Never Getting Close»

8. Группа NAPOLI: «Let it go»

9. Группа «Аура»: «Чаравала»

10. Группа «PROвокация»: «Running Away From The Sun»