Названы 10 финалистов нацотбора на «Евровидение-2019»
- 4.02.2019, 23:27
Завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура популярного конкурса песни.
В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни «Евровидение-2019». Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов.
1. Michael Soul: «Humanize»
2. Ева Коган: «Run»
3. ЗЕНА: «LIKE IT»
4. Алена Горбачева: «Can we dream»,
5. КейСи: «No Love Lost»
6. Эммануэль Имагбе: «Champion»
7. Sebastian Roos: «Never Getting Close»
8. Группа NAPOLI: «Let it go»
9. Группа «Аура»: «Чаравала»
10. Группа «PROвокация»: «Running Away From The Sun»