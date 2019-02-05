Генпрокуратура Украины открыла дело против Медведчука по подозрению в госизмене 13 5.02.2019, 15:44

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Фото: Reuters

Действия Медведчука расценили как угрозу территориальной целостности Украины.

Генпрокуратура открыла уголовное производство о возможной государственной измене и сепаратизм против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом 5 февраля в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает gordonua.com.

По информации представительницы ГПУ, дело возбуждено по обращению народного депутата от "Народного фронта" Андрея Тетерева.

"Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, сказав о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины", – написала Сарган.

Она добавила, что в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Сарган подчеркнула, что в Конституции Украины Донецкая и Луганская области указаны как "административно-территориальные единицы в составе государства".

По ее словам, призывы Медведчука "оказывают" помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, а также поддерживают агрессивную деятельность РФ и сепаратистские настроения.

"Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины", – добавила Сарган.

На съезде политсилы Медведчук заявлял, что его план не нарушает Конституцию Украины.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, весной 2014 года начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими правительственными силами с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками с другой.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния.

Президент Украины Петр Порошенко 22 января подчеркивал, что Украина является унитарным государством, и что не должно быть "никаких федераций и никаких специальных статусов".