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«Роснефть» отчиталась об убытках в Венесуэле на $153 миллиона

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  • 5.02.2019, 17:13
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Всего российская компания вложила в режим Мадуро $4,4 миллиарда.

Общий объем вложений «Роснефти» в экономику Венесуэлы на начало 2019 года составлял 4,4 млрд долларов. Такие данные, как сообщает Reuters, компания представила во вторник в годовом отчете по МСФО и презентации к нему, пишет сайт finanz.ru.

Из итоговой суммы чуть больше половины - 2,3 млрд долларов - составляли кредиты венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые с 2014 года выдавались ей под залог будущих нефтяных поставок в рамках предоплатных контрактов.

В общей сложности PDVSA получила от «Роснефти» около 6,5 млрд долларов, однако две трети этого долга уже погасила. В прошлом году она вернула 2,3 млрд долларов четырьмя траншами - 600 млн в первом квартале, 400 млн - во втором, 500 млн - в третьем и 800 млн - в четвертом.

Кроме того, 2,1 млрд долларов «Роснефть» вложила в Венесуэлу напрямую, покупая доли в проектах по добыче нефти в стране.

Три таких проекта, представляющих из себя СП с PDVSA, компания оценила по балансовой стоимости в 138 млрд рублей. Это 40% в Petromonagas (77 млрд рублей), 40% в Petrovictoria (31 млрд рублей) и 32% в проекте «Хунин-6» (30 млрд рублей).

По еще двум проектам Boqueron и Petroperija, где «Роснефть» владеет 27% и 40% соответственно, компания отразила в отчете непризнанную долю убытков на 10 млрд рублей.

В случае дальнейшего разрастания политических событий в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, заручившись поддержкой США, Евросоюза, Канады и 11 из 14 латиноамериканских стран, входящих в «Группу Лимы», убытки «Роснефти» могут существенно возрасти.

«В случае смены политического режима российская компания рискует потерять все инвестиции в проблемной латиноамериканской стране», - говорит аналитик «Альпари» Александр Разуваев.

Коммерческие отношения с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA осуществляются на основании действующих контрактов и в соответствии с применимыми нормами международного и местного законодательства, отмечает «Роснефть» в отчете.


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