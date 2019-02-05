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Балтийская лига: Минский СКА уверенно обыграл эстонскую «Кехру»

  • 5.02.2019, 22:13
иллюстрационное фото

Минчане победили со счетом 42:23.

СКА уверенно обыграл «Кехру» в матче Балтийской лиги — 42:23, передает pressball.by.

СКА — КЕХРА — 42:23 (22:11)

СКА: Вайлупов (7), Черкащенко (6), Кривенко (5), Хмельков (5), Гирик (4), Ушал (4), Бровко (3), Алехин (2), Сотник (2), Бохан (2), Рабушко (1), Никуленков (1).

Группа "А": ЗТР — 12 очков (8 игр), СКА — 11 (8), Драгунас — 9 (7), Пыльва — 6 (7), Риихимяки — 4 (4), Кехра — 0 (8).


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