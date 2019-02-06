закрыть
6 февраля 2019, среда, 22:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

США: Россия вышла из ДРСМД много лет назад

  • 6.02.2019, 21:20

В Госдепе США назвали заявление Путина о «зеркальном» приостановлении участия РФ в договоре о РСМД пропагандой.

В Госдепартаменте США считают, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) много лет назад. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон во время видео-брифинга в среду, 6 февраля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, она назвала "еще одним проявлением российской пропаганды". "Россия вышла из ДРСМД годы и годы назад. Россия вышла из ДРСМД, когда решила разработать и развернуть системы, нарушающие договор", - пояснила дипломат. Она добавила, что США более шести лет пытались добиться от России возращения к соблюдению ДРСМД.

Напомним, США обвиняют Россию в том, что ее ракета 9М729 (SSC-8 по номенклатуре НАТО) нарушает условия ДРСМД. Москва же это отрицает.

Ракеты SSC8 - это не прототип, они не в лаборатории или где-то на складе, они на вооружении многих батальонов, развернутых на территории России. И они могут поразить наших партнеров и союзников сейчас, заявила Томпсон. По ее словам, пока рано говорить о возможности нового договора, с участием Китая. На протяжении последующих шести месяцев США продолжат говорить с Россией, "чтоб вернуть ее к выполнению ДРСМД", отметила американский дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.


популярное за неделю

Мнение

Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ
Предупреждение членам «тунеядских комиссий»
Предупреждение членам «тунеядских комиссий» Николай Статкевич
Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип