США: Россия вышла из ДРСМД много лет назад 6.02.2019, 21:20

В Госдепе США назвали заявление Путина о «зеркальном» приостановлении участия РФ в договоре о РСМД пропагандой.

В Госдепартаменте США считают, что Россия вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) много лет назад. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон во время видео-брифинга в среду, 6 февраля, отвечая на вопрос корреспондента DW.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что его страна также приостанавливает свое участие в договоре, она назвала "еще одним проявлением российской пропаганды". "Россия вышла из ДРСМД годы и годы назад. Россия вышла из ДРСМД, когда решила разработать и развернуть системы, нарушающие договор", - пояснила дипломат. Она добавила, что США более шести лет пытались добиться от России возращения к соблюдению ДРСМД.

Напомним, США обвиняют Россию в том, что ее ракета 9М729 (SSC-8 по номенклатуре НАТО) нарушает условия ДРСМД. Москва же это отрицает.

Ракеты SSC8 - это не прототип, они не в лаборатории или где-то на складе, они на вооружении многих батальонов, развернутых на территории России. И они могут поразить наших партнеров и союзников сейчас, заявила Томпсон. По ее словам, пока рано говорить о возможности нового договора, с участием Китая. На протяжении последующих шести месяцев США продолжат говорить с Россией, "чтоб вернуть ее к выполнению ДРСМД", отметила американский дипломат.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Документ фиксирует отказ сторон испытывать, производить и хранить ракеты наземного базирования средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Подобные ракеты представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.