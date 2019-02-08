Если бы БАТЭ вышел на матч с «Арсеналом» сегодня, вот каким был бы состав белорусов 8.02.2019, 10:45

Борисову не хватает запаса прочности.

В День всех влюбленных БАТЭ примет «Арсенал» на «Борисов-Арене» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы – до игры меньше недели, пишет tribuna.com.

Борисовчане не так уж часто выбираются из группы в еврокубках, и после декабрьской победы над ПАОКом за них было радостно, как и за весь белорусский футбол.

Однако межсезонье у нашего чемпиона пока идет скомкано. Да, есть приобретения, но потерь на порядок больше. И не сказать, что клуб покинули малозначащие игроки. Напротив – масштаб потерь впечатляет.

Последним (пока что) ушел Мирко Иванич. Клубы еще официально не подтвердили трансфер, но сербские СМИ сообщают, что футболист уже подписал личный контракт. Наставник борисовчан Алексей Бага не теряет присутствие духа. Уход одного из лучших игроков он воспринимает как «нормальную ситуацию» и отмечает, что команда находится в режиме активного поиска: «Если сейчас напротив БАТЭ в строке трансферных приобретений пусто, это ни о чем не говорит».

Успеет ли Борисов с новичками до матча с «Арсеналом»? И готовы ли новички сразу сыграть в таком большом матче? Пока же, исходя из имеющихся ресурсов, состав БАТЭ в первом поединке сезона может выглядеть так:

Милич попал старт, потому что более знакомый белорусскому болельщику Дубаич пропустил последние спарринги из-за повреждения, хотя и тренировался вместе с командой. В аналогичном режиме завершал сбор в Турции и Симович. Туоминен вовсе не летал с командой, так что в заявке мы его точно не увидим. Очевидно, что БАТЭ не хватает альтернативного креативщика в центр поля – так что вся надежда на Глеба, который наконец-то встретится с бывшим клубом.

Для сравнения – вот каким составом «Арсенал» провел в воскресенье матч против «Манчестер Сити». Лондонцы уступили 1:3 и идут сейчас на шестом месте.