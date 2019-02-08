Кольцо за $13 принесло англичанке миллионы 6 8.02.2019, 16:28

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Женщина 33 года назад купила украшение за бесценок на распродаже.

Жительница Англии Дебра Годдард случайно узнала, что кольцо, купленное ею за 13 долларов, стоит миллионы. Об этом сообщает The Sun (перевод — korrespondent.net).

Мошенники украли все сбережения матери Годдард и женщина решила ей помочь. Англичанка вспомнила о дешевом кольце, которое купила 33 года назад и решила узнать его стоимость.

Женщина обратилась к ювелиру, который сообщил ей, что в кольце настоящий бриллиант весом в 26,27 карата.

Годдард обратилась в аукционный дом Sotheby's, где украшения оценили в примерно в 964 тысячи долларов. После вычетов аукционных расходов женщине досталась половина суммы.