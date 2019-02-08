ПЦУ создала миссию по украинским политзаключенным 1 8.02.2019, 22:36

Миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Синод Православной церкви Украины создал православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения политзаключенных в РФ. Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает "Укринформ".

Он сообщил, что на первом заседании Священного Синода ПЦУ было создано православную миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.

"То есть, на первом заседании Священного Синода мы обратились особое внимание на эту тему. Мы и открыли такую миссию, которая в будущем будет делать все для этого от имени нашей церкви, чтобы украинские политические узники Кремля", - отметил Епифаний.

По его словам, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Предстоятель ПЦУ также добавил, что скоро будет создан устав этой миссии, в котором "будут четко прописаны права и обязанности, которые будет иметь председатель этой миссии".