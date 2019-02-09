В Бресте в ЦУМе воры раздели манекены 9.02.2019, 11:42

Сразу два уголовных дела возбуждены за совершения краж у индивидуальных предпринимателей.

7 февраля в оперативно-дежурную часть в Ленинский РОВД Бреста обратилась индивидуальный предприниматель. Сотрудникам милиции 56-летняя брестчанка рассказала, что 30 января с 13.30 до 15.00 неизвестный с манекенов в коридоре торгового центра, расположенного на проспекте Машерова, похитил 3 женских халата на общую сумму 230 рублей, сообщает УВД Брестского облисполкома.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска были установлены двое подозреваемых в краже. В настоящее время задержаны 31-летний ранее судимый за кражу и 36-летний жители областного центра. По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 205 УК Республики Беларусь.