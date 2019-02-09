Был ли Всеслав Полоцкий «Чародеем»? 9.02.2019, 17:02

Фото: «Белсат»

Топ-5 фактов о князе-легенде.

Медиевист и археолог Геннадий Семенчук, который когда-то стал жертвой «чистки профессоров» в Гродненском государственном университете во времена Семена Шапиро, прочитал в Гродно открытую лекцию о мифе «древней Руси». При этом остановился на личности Всеслава Полоцкого, которого называют «Чародеем».

По словам Семенчука, Всеслав Полоцкий – личность незаслуженно демонизированная и униженная сначала киевскими летописцами, а затем российскими и советскими историками. От православных летописцев он получил образ кровожадного язычника, связанного с демоническими силами, а от российских научных шовинистов – образ беженца или конфликтного сепаратиста, который не хотел становиться частью единого «русского» государства, с центром в Киеве, передает «Белсат».

Нужно ли всему этому верить? Стоит ли слепо пересказывать свидетельства из летописей, которые писались на заказ киевских князей? Почему Всеслав Полоцкий по праву может считаться выдающимся харизматичным политиком, который не раз спутал карты соседям и оппонентам? Вот некоторые тезисы Геннадия Николаевича.

Фото: «Белсат»

Князь-Волк

В 1065 году Всеслав нападает на Псков, зимой 1066-67-го опустошает Новгород Великий, в том числе снимает колокола с новгородской Софии. Это и стало поводом для создания демонического образа князя, такого себе «злого вампира». Отсюда и провокационные слухи, мол, Всеслав родился «от волхования», а на голове имел при рождении мешочек, который носил под шапкой до конца своих дней, как посоветовали его маме волхвы-язычники.

Загадочность неординарной личности Всеслава для тогдашних жителей Киева, Новгорода, Чернигова вскоре сделала его героем сказок и былин. Там он был уже волхвом, волком, оборотнем, представителем темных сил природы и т.д. Все это – черный пиар, пропаганда оппонентов вместе с банальными народными объяснениями нетипичного поведения харизматичного политика.

Фото: «Белсат»

Верил в союзные соглашения и «силу креста»

В самом начале своей карьеры Всеслав ладил с киевскими Ярославичами, вместе они даже ходили в походы против степняков в 1060-м. Потом что-то пошло не так, началась 20-летняя конфронтация с сыновьями и внуками Ярослава. Причиной может быть поход киевского князя Изяслава Ярославича на народ Сосолов, которые жили в Эстонии – что в Полоцке поняли как угрозу… Всеслав в ответ опустошает Псков и Новгород, а Изяслав идет походом на Минск – та самая Битва на Немиге 1067-го года.

После битвы Изяслав предлагает Всеславу встретиться и поклясться на кресте, что все будет мирно и спокойно. Случилось по-другому: Всеслава с сыновьями берут в плен, везут в Киев и сажают там в поруб. Этот момент – нарушение «крестоцелования» – делает Всеслава авторитетом даже для автора «Повести временных лет». Все последующие события – беды Ярославичей, политический кризис, междоусобицы – подаются в летописях как результат нарушения важного договора, скрепленного «силой креста».

Фото: «Белсат»

«Майдан-1068» и «золотой батон» Изяслава

Из школьных учебников мы знаем эпизод, как киевляне освободили Всеслава из поруба и пригласили на княжение. Почему так случилось? Изяслав не смог защитить свою столицу от набега половцев, не предоставил киевлянам оружие и лошадей. Поэтому вынужден был бежать от разъяренных горожан в Полоцк. Киевляне разграбили княжеский двор, где нашли «множество золота и серебра». Всеслава же освободили и объявили князем.

Что это значило в более широком историческом смысле? За 200 лет (от смерти Ярослава в 1054-м до монгольского ига в 1230-40-е) Всеслав был единственным князем, который занял киевский престол, не будучи Ярославичем, то есть – нарушил династическую линию. Это был именно «политический переворот» (как пишет питерский исследователь Фроянов), а не тайный закулисный заговор, событие уникальное!

«Украденная» победа Всеслава

Период княжения Всеслава в Киеве летописцами вообще никак не отмечен – будто и не было ничего. Вместе с тем, через два месяца после победы половцев над Ярославичами весной 1068 года (из-за чего киевляне и прогнали Изяслава), они устраивают новый поход – на Черниговщину. 1 ноября объединенные княжеские войска победили половцев, взяв в плен их предводителя.

Автор летописи XII в. сознательно умалчивает имя «архитектора» победы – Всеслава. А на первый план выходит Святослав Ярославич Черниговский. Понятно, что последний без Всеслава не смог бы собрать нужное по численности войско (иначе, почему не делал так раньше?), то есть организацией защиты занимался как раз киевский князь. Таким образом, Всеслав выполнил перед киевлянами обещание – защитил от половцев.

Фото: «Белсат»

Эмигрант с мечом в руке

Следующие события свидетельствуют о том, что киевский престол Всеслав занял не «вероломно», по собственному желанию, а силой обстоятельств. Когда в 1069 году Изяслав возвращается из Польши вместе с силами Болеслава Храброго, Всеслав уезжает в Полоцк – не желая бойни, он не защищает город. Все, что хотел, он сделал: вышел на свободу, поссорил Ярославичей, усилил позиции своего княжества.

В том же году мстительный Изяслав идет на Полоцк, изгоняет нашего Всеслава и оставляет там своего сына. Всеслав не имеет должных сил, чтобы защищаться, убегает в Прибалтику, где становится эмигрантом… Но уже осенью во главе финского языческого племени водь берет в осаду Новгород! Поход был неудачный, Всеслав опять попадает в плен. И – удивительно – князь Глеб отпускает его на свободу, возможно, чтобы насолить своему дяде Изяславу в Киеве.

Таким образом, Всеслав Полоцкий был самым успешным и активным борцом против создания единого государства с центром в Киеве, которое сталинские историки и называют «Древнерусским государством». Поэтому Всеслав – это князь независимый, князь-легенда, а для врагов – князь-оборотень.