В Беларуси снова подорожал бензин 1 10.03.2019, 8:14

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 10 марта в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 10 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 46 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 57 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, ДТ — 1 рубль 57 копеек.

Это третье изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 3 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».