12 марта: какой праздник и что нельзя делать в этот день 1 12.03.2019, 11:07

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Народные приметы на 12 марта.

12 марта – 71-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 294 дня. Именинники – Прокоп, Тит. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают 12 марта 2019 года, а также о главных приметах на 12 марта.

12 марта: какой православный праздник

12 марта отмечаем день Прокопа. Начиная с 12 марта и до тех пор, пока дороги немного не подсохнут, старались не отправляться в дальние поездки без особой нужды. Что касается охотников, то они на Прокопа не сидели дома, поскольку в это время очень хорошо ловилась дичь, можно было поймать зайца. По примете 12 марта рыбакам тоже везло с уловом, поскольку большие реки вскрывались ото льда. Крестьяне по-прежнему готовились к началу посевных работ. Так, в этот день они также проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.

Народные приметы на 12 марта

Если на вербе в этот день почки набухли – можно ждать богатого урожая. Подснежники появились – пора начинать полевые работы.

Верба распускается – примета к тому, что пора проводить посев.

Макушки вербы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

Если же верба с середины распускается – не нужно надеяться на первые всходы.

Если распустилась вся верба, то можно собрать хороший урожай.

Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – примета к тому, что будет неудачный день.