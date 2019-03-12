Американские инвесторы объявили бойкот экономическому форуму в Петербурге 12.03.2019, 13:09

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Решение принято из-за дела Калви.

Инвесторы нескольких американских компаний отменили поездки на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне после ареста главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает The Financial Times со ссылкой на источники.

«Трудно переоценить, насколько перепуганы люди… и глубину их опасений», — рассказал один собеседник издания. «Если он (Калви — ред.) в тюрьме, то это может случиться, с кем угодно», — добавил второй.

От участия в ПМЭФ отказался посол США в России Джон Хантсман, который ранее был активным сторонником развития российско-американских корпоративных отношений. В феврале он заявил представителям американского бизнеса, что не поедет на петербургский форум, пока Калви остается под стражей, пишет газета.

Майкл Калви и еще пятеро сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok были арестованы в середине февраля по обвинению в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, они похитили 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».

Калви свою вину отрицает. По его словам, настоящей причиной уголовного преследования стал крупный корпоративный конфликт между ним и акционерами «Восточного». Baring Vostok также утверждает, что их сотрудники невиновны.