Юрист профсоюза РЭП в прошлом году отсудил в пользу рабочих свыше $120 тысяч 2 12.03.2019, 14:10

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Леонид Судаленко

За правовой помощью к Леониду Судаленко приходят постоянно.

Прораб АЭС, грузчики, кладовщики, птичницы, официант, крупье, литейщик, электросварщик, родители погибшей школьницы и пенсионер - всем этим людям, и не только, помог в 2018 году профсоюзный юрист Леонид Судаленко, пишет гомельская «Весна».

Общая сумма отсуженных в пользу людей труда денег – 266 948 рублей или 127 118 долларов США.

За правовой помощью в гомельское отделение профсоюза РЭП приходят постоянно. Люди поставлены перед выбором: или идти к дорогостоящим адвокатам или вступить в независимый профсоюз, платить взносы и за это получать бесплатную юридическую помощь.

Журналисты собрали пять дел, которые юрист Леонид Судаленко вел в 2018 году в судах и в которых ему удалось отстоять интересы своих доверителей: либо взыскать деньги с нанимателя, либо добиться снижения выплат, которые наниматель поставил им в вину.

1. Дело гомельского ЛВЗ «Радамир» - суд отказал во взыскании с работников по иску работодателя на сумму 84.000 рублей.

2. Дело гомельского Жирокомбината - суд отказал во взыскании с работников по иску работодателя на сумму 77.760 рублей.

3. Дело погибшей школьницы (Молодечно) Вики Попчени - суд взыскал в пользу родителей погибшего ребенка 50.000 руб. морального вреда.

4. Дело речицких нефтяников «Нефтебурсервис» - суд отказал во взыскании с работников по иску работодателя на сумму 17.600 рублей.

5. На пятом месте находятся ряд более мелких дел, из которых и складывается ежедневная работа профсоюзного юриста.

а) Дело рабочего речицкой лесопилки Геннадия Литвинова – суд установил факт трудовых отношений, обязал работодателя признать факт производственной травмы, выплатить рабочему больничный за пять месяцев и взыскал моральный вред на общую сумму 13.300 руб.

b) Дело рабочего речицкого водоканала Владимира Пархуто – суд взыскал с работодателя не выплаченную пенсию за 27 месяцев в размере 8.600 руб.

с) Дело работниц птицефабрики ОАО «Хальч» Ларисы Сорокиной и Елены Котляровой - суд взыскал по три среднемесячные зарплаты в связи с увольнением по требованию работников в размере 8.200 руб.

d) Дело официанта из Гомеля Артема Косилова - суд взыскал в его пользу средний заработок за 19 месяцев вынужденного прогула в размере 4.818 руб.

е) Дело сироты из Речицы Вячеслава Горленко - лицей потребовал, а суд отказал в возмещении затрат за обучение в сумме 4.188 руб.

f) Дело прораба ОАО «Гомельпромстрой», работавшего на Островецкой АЭС Сергея Роговцова - суд взыскал с работодателя не законно удержанную денежную сумму в размере 3.300 руб.