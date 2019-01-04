Профсоюз РЭП одержал первую победу в новом году 4.01.2019, 11:52

В деле гомельской «ликерки» независимый профсоюз доказал невиновность своих активистов.

4 января судья суда Центрального района Гомеля Андрей Целуйко отказал гомельскому ЛВЗ «Радамир» во взыскании с бывших кладовщиц предприятия Валентины Найденовой и Натальи Мельниковой свыше 96 тыс. рублей недостачи, пишет praca-by.info. Интересы ответчиц в суде представлял правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

21 ноября прошлого года Леонид Судаленко на своей странице в «Фейсбуке» написал:«Женщины вступили в РЭП, значит находятся под защитой независимого профсоюза, и мы сделаем все, чтобы доказать в суде их невиновность».

Профсоюзный юрист не ошибся. Сегодня суд посчитал, что истец не доказал вины материально ответственных кладовщиц, членов профсоюза РЭП.

«В удовлетворении исковых требований ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» к Найденовой Валентине и Мельниковой Наталье о возмещении ущерба, причиненного работниками при исполнении трудовых обязанностей отказать», - таков вердикт пока не вступившего в законную силу решения суда первой инстанции по столь резонансному делу.

Известно, что по факту крупной недостачи предприятие обращалось в Следственный комитет.

Гомельский ликеро-водочный завод недосчитался продукции на 265 тысяч рублей: новое дело о недостаче

По приговору суда Советского района Гомеля от 13 сентября прошлого года одна из кладовщиц частично возместила 1860 руб. недостачи. В остальной части уголовное дело приостановлено в связи с не установлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Напомним, Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» предъявил в суд Центрального района города иск о взыскании с трех кладовщиц недостачи водки на складе сумму BYN 265 тыс. (свыше 130 тыс. $). И хотя суд привлек ответчиками в дело весь коллектив материально ответственных лиц (7 работников склада), тем не менее, он возложил всю ответственность на одну кладовщицу, привлеченную в прошлом году к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями.