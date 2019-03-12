Эксперт: Белорусская экономика зависит от всех ветров 12.03.2019, 17:05

В первую очередь - от восточного.

По мнению доктора экономических наук Бориса Желибы, пока рано бить тревогу из-за низких январских показателей:

– В последнее время по экспорту особо ничего не изменилось, – сказал он в экспресс-комментарии для «Салiдарнасцi». – Наши основные продукты, которыми мы торгуем – это нефтепродукты, калийные удобрения и мясо-молочная продукция, как были, так и остались.

Причина здесь другая: дело в том, что в первые месяцы прошлого года экспорт очень сильно подпрыгнул. Тогда сложились благоприятные условия. А сейчас та высокая «база» определяет невысокие проценты в этом году – сейчас уже такого подскока нет.

Тем не менее, по мнению экономиста, существуют реальные экономические угрозы, которые могут помешать власти в предвыборный год:

– Опасаться нужно того, что и всегда: наша экономика остается открытой, у нас на экспорт завязана большая часть ВВП. И, к сожалению, вектор нашего экспорта не поменялся. Все, в основном, идет в Россию. И если там нашу продукцию покупают, то мы живем. А если нет, то наступают проблемы с валютной выручкой, инфляцией и девальвацией.

А в этом году перспективы не очень радужные, потому что Россию ждут новые американские санкции, довольно жесткие, которые будут на нее давить. Так что, есть опасения, что российский рынок в очередной раз может скукожиться – и в меньших объемах будут покупать нашу продукцию.

А если ситуация в экономике России ухудшится, то может сократиться еще больше та поддержка, которая оказывается Беларуси в виде кредитов и дешевых энергоресурсов.

Мы опять зависим от всех ветров. В первую очередь - от восточного, – подчеркивает Борис Желиба.