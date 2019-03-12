Bloomberg оценил отток капитала из России в $750 миллиардов за 25 лет 2 12.03.2019, 17:56

Однако цифра может превышать и $1 триллион.

В 1994-2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать $1 трлн, подсчитали эксперты Bloomberg. Впрочем, они предпочитают исходить из более консервативной оценки в $750 млрд, оговариваясь, что доходность выведенных в офшоры активов может быть не слишком высокой, пишет РБК.

« [Даже в этом случае] общая сумма по-прежнему огромна — лишь немногим меньше 50% ВВП [страны]. Вложенные в отечественную экономику, эти активы могли бы снизить стоимость капитала, увеличить объемы производства и доходы правительства от налогов, которые можно потратить на развитие инфраструктуры и социальные программы», — отмечается в статье Bloomberg.

Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся, сократившись с 5-6% ВВП в конце 1990-х — начале 2000 годов почти до нуля. В частности, резко упали фиксируемые ЦБ объемы фиктивных операций, которые могут использоваться в качестве скрытого способа вывода капитала. Позитивную роль, по мнению экспертов Bloomberg, могли сыграть проводимая ЦБ расчистка банковского сектора, борьба с теневой экономикой и антироссийские санкции, вынудившие российских олигархов начать возврат денег в России, «подальше от Минфина США», а также объявленная властями амнистия капиталов.

«Тем не менее, возможно, что российские богачи просто нашли лучшие способы маскировки трансграничных операций», — отмечается в сообщении Bloomberg.