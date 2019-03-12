Фотофакт: В Грузии продают бургеры «по-белорусски» 12.03.2019, 20:15

1,009

иллюстрационное фото

Чем они отличаются от классических?

Белорусский историк и социолог Алексей Ластовский в настоящее время путешествует по Грузии. На своей странице в Фейсбуке он поделился фотографией бургера «по-белорусски», который заказал в Тбилиси.

«Спрацаваў маркетынг — не змог адмовіцца ад „бургера па-беларуску“!» — написал Ластовский.

Отличие этого бургера от классического в том, что он посыпан тонкими соломками жареной картошки.

Цена такого бургера — 15 лари (чуть менее 12 рублей).