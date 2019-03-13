На Гомельщине протестуют более тысячи рыбаков 13.03.2019, 23:16

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Жители Житковичского района протестуют против передачи Красного озера в собственность национального парка.

Ведь тогда ловить рыбу и охотиться здесь смогут только избранные и, как говорят местные жители, высокие гости, приближенные к власти, пишет «Белсат».

Для жителей Житковичей и окрестных деревень озеро Красное - место, где они выросли, поколениями ловили рыбу и охотились на утку. Однако вскоре крупнейший на Гомельщине натуральный водоем и прилегающая к нему в радиусе трех километров территория может отойти национальному парку «Припятский».

Местный житель Вячеслав Сеглин рассказывает:

«Если раньше за это хотя бы платили - ходили на охоту и рыбалку, то сейчас и платить-то некому. Потому что они сказали: это не ваше, это все наше».

Две трети озера пока доступны для людей, принадлежащих арендаторам - Житковичскому лесхозу и акционерному обществу «Житковичихимсервис». Остальное, вместе с частью лесного массива, уже сейчас относится к собственности национального парка. Ее отгородили забором, и запретили вход.

«Просьба к нацпарку: верните территории району! И дайте возможность району распоряжаться землями так, как район считает нужным. Потому что нацпарк хочет забрать эти угодья для своего развития, а району развиваться не надо?»

«Они за 2018 год провели только две охоты. Две. Остальная территория Житковичского лесхоза провела 600 охот. Зачем им тогда все озеро, называется? И то, поохотился господин Бамбиза один раз, а второй раз - Маменко Игорь, юморист этот из России. Все», - говорят местные жители.

Степан Бамбиза - директор национального парка «Припятский» и человек, приближенный к властям Беларуси. Его родной брат Николай ранее руководил Беловежской пущей а двоюродный брата Иван возглавлял «Белнефтехим» и работал вице-премьером Беларуси. Деятельность на посту самого Степана экологи критиковали за вырубку леса. Сомневаются, что Степан Бамбиза будет заботиться об экологии, и местные жители.

«Сом, судак, жерех, сазан! Где такая крупная рыба в магазине? Нет. Куда девать? Теперь он хочет забрать озеро, он посмотрел: здесь много рыбаков».

«Я сам из Турова Яся, я это прекрасно вижу. Как оно происходит. Весной ... неводами ... если судак нерестится. Заповедник - стоят забирают рыбу машинами. Им все можно, нам ничего нельзя!», - возмущены местные жители.

Местные считают передачу земли и озера национальному парку рейдерским захватом, мол им воспользуются важные персоны. Стоимость лицензии на охоту в «Припятский» во много раз превышает заработки крестьян. Поэтому до сих пор туда приезжали отчасти состоятельные иностранцы. Смогут люди свободно ходить на озеро, когда оно станет территорией национального парка, в учреждении нам ответили.

Разговариваем с Ольгой Приходько, заместителем гендиректора по идеологии нацпарка «Припятский»:

- Вот вы знаете, кто решение по этому вопросу принимает?

- Кто, подскажите?

- Вышестоящая организация.

- Какая?

- Мы не вышестоящая организация. Куда обращались люди?

- Куда? В администрацию «президента»?

- Ну!

Обращение с более тысячью подписей местные направили в администрацию Лукашенко еще в начале года. И получили ответ, что пожелания жителей постараются учесть. Только в очередные обещания местные уже не верят.