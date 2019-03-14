Первая и вторая ракетки Беларуси сразились на турнире в США 14.03.2019, 9:44

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Илья Ивашко

Фото: tennis.by

Илья Ивашко померился силами с Егором Герасимовым.

Два белорусских теннисиста сошлись на турнире категории ATP Challenger Arizona tennis classic в американском Финиксе с призовым фондом 162 480 долларов, сообщает tut.by.

Во 2-м круге одиночного разряда первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 96 ATP) в трех сетах взял верх над второй, Егором Герасимовым (№ 138 ATP) — 6:4, 4:6, 6:2. Поединок продолжался 1 час 59 минут.

Ивашко — Герасимов — 6:4, 4:6, 6:2.

Эйсы: 3−4.

Двойные ошибки: 0−3.

Попадание первой подачи: 75%-60%.

Выигрыш первой подачи: 64% (40 из 61) — 71% (37 из 52).

Выигрыш второй подачи: 75% (15из 20) — 41% (14 из 34).

Реализация брейк-пойнтов: 100% (4 из 4) — 67% (2 из 3).

Все выигранные очки: 54% (90 из 167) − 46% (77 из 167).

В 1/8 финала Илья Ивашко, имеющий на соревнованиях 16-й номер посева, встретится с первой ракеткой Казахстана Максимом Кукушкиным (№ 43 ATP), который посеян под 4-м номером.

Егор Герасимов в 1-м круге обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (№ 131 ATP) — 6:1, 3:0 (отказ Попырина), Илья Ивашко стартовал сразу со 2-го раунда.