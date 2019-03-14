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Шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

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  • 14.03.2019, 14:03
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Грета Тунберг
Фото: Markus Schreiber / AP

16-летняя Грета Тунберг увлекла своим примером тысячи сверстников.

Шведские и норвежские политики номинировали на Нобелевскую премию мира 16-летнюю шведскую школьницу Грету Тунберг за ее вклад в экологическое движение. Об этом сообщает местное издание Aftonbladet (перевод – РБК).

C инициативой выступили шведские депутаты Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг из Левой партии (составляет в парламенте меньшинство), а также представители норвежского стортинга (однопалатного парламента. — РБК) политики Фредди Андре Овстегорд, Мона Фагерос и Ларс Халтбреккен из оппозиционной правительству Социалистической левой партии.

«Движение, которое начала Грета, является очень важным вкладом в дело всей планеты», — отметил Овстегорд.

Сама Грета Тунберг отметила, что новость о выдвижении ее кандидатуры стала очень приятной. «Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию. Это невероятно и немного странно», — сказала школьница в разговоре с Aftonbladet.

Тунберг привлекла к себе внимание общественности в августе прошлого года — после того, как начала «школьную забастовку» перед зданием парламента в Стокгольме. Каждую пятницу она стояла перед риксдагом с призывом к политикам начать выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов, заявив, что не будет посещать школу, пока ее пожелания не будут выполнены. Своими лозунгами о проблемах изменения климата девочка вдохновила на протесты тысячи школьников по всей Европе.

Парижское соглашение по климату — документ, который в 2015 году подписали 170 стран в рамках усилий по сдерживанию процесса глобального потепления. Мировое сообщество обязалось снижать выбросы в атмосферу, провести в ближайшее время технологическое перевооружение всего производства, а также адаптацию к изменениям климата. Президент Дональд Трамп заявил, что США не будут выполнять соглашение. Он сослался на то, что, следуя всем пунктам договора, Соединенные Штаты к 2025 году США потеряют 2,7 млн рабочих мест.

В конце февраля Тунберг провела демонстрацию в Берлине, в которой приняли участие порядка 4 тыс. молодых людей. Юную активистку поприветствовала канцлер Германии Ангела Меркель. Ее приглашали на конференцию ООН по вопросам климата и на Всемирный экономический форум в Давосе. Шведские СМИ во время недавнего опроса, приуроченного к Международному женскому дню, называли Тунберг женщиной года.

На Нобелевскую премию мира — 2019 номинировали более 300 кандидатов

В этом году на Нобелевскую премию мира номинировано уже более 300 кандидатов (85 из них — организации, 219 — люди). Кто именно попал в список номинантов, неизвестно. В Нобелевском комитете отметили, что согласно правилам ни имена номинантов, ни данные отбирающих их членов Нобелевского комитета не могут быть раскрыты в течение следующих 50 лет.

В прошлом году премию присудили врачу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и иракской правозащитнице Наде Мурад Басе Таха. В 2014 году Нобелевскую премию мира получила активистка из Пакистана Малала Юсуфзай, которая борется за право на образование для мусульманских девушек. На момент награждения ей было 17 лет.


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