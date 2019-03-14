Белорусская сказка про африканского бычка Кирилл Иванов, «Солидарность»

14.03.2019, 15:16

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Похоже, c проводником по «дальней дуге» у Лукашенко не сложилось.

Принимая с докладом управделами президента Виктора Шеймана, Лукашенко актуализировал тему Африки:

— Мы договаривались, что вы побудете в ряде стран, с которыми мы пытаемся сотрудничать и у нас завязались добрые отношения. Чтобы понимать (тут скрывать нечего), на какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений на дальней дуге. Вы больше, чем кто-либо, этим занимались. Что вы можете предложить в связи с этим, на кого будем опираться, с кем будем сотрудничать?

Читателя, даже поверхностно осведомленного о сегодняшних белорусско-африканских отношениях, наверняка должно кольнуть слово «опираться». Ведь о поисках точек опоры на африканском континенте разговор идет не первый год. Вот, к примеру, цитата семилетней давности:

— Мы уже прозондировали почву. Там непочатый край работы, и мы ищем опорные точки.

Так говорил Лукашенко, назначая в 2012-м посла в Нигерию. Справедливости ради отметим, что к 2016-му в поисках этих самых точек опоры наметился прорыв — Беларусь стала искать в Африке проводника. Тогда по итогам переговоров с председателем Комиссии Африканского союза Нкосазаной Даламини-Зумой замминистра иностранных дел Александр Михневич заявил:

— Это возможность обсудить взаимоотношения Беларуси со всем Африканским континентом. Нам нужна структура, которая бы помогла нам ориентироваться. Там огромное количество стран. Естественно, мы не можем везде открывать посольства. И нам нужен кто-то, кто бы вел нас по Африке.

…И вот мы снова вернулись к теме точек опоры. Видимо с проводником у главного по проектам Беларуси в Зимбабве продуктивно не сложилось.

Кирилл Иванов, «Солидарность»