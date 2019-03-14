Почему белоруски не спешат рожать, как хочет того Лукашенко? 3 14.03.2019, 16:51

B Беларуси экономические неурядицы имеют большое значение для рождаемости.

Рожать в Беларуси стали меньше, и государство ищет новые пути поддержки рождаемости. Всем желающим предлагают высказаться и прислать свои предложения по этому вопросу в Союз женщин. Rebenok.by спросил у белорусок, почему они не спешат собирать сумку в роддом и какие меры со стороны государства сподвигнут их на материнский подвиг.

Статистика говорит, что за 2018 год женщины в Беларуси родили на 15 тысяч детей меньше, чем за 2017 год.

Декретный отпуск в нашей стране позволяет мамам ухаживать за ребенком до 3-летнего возраста, женщинам все это время платят пособие по уходу за ребенком, многодетным семьям помогают решить жилищный вопрос и начисляют семейный капитал. Но, видимо, этого недостаточно.

Многим молодым семьям трудно решиться даже на одного ребенка.

Все силы и заработанные деньги Ольга Дец с мужем отдают на съем жилья и строительство однокомнатной квартиры в Минске. Будет квартира - будет ребенок. Но один. Двоих детей в однушке семейной паре представить сложно.

- Мне 29, мужу 31. Оба иногородние, и у нас нет детей. Главная причина этого - нет своего жилья. Мы 4 года в браке, и все это время усиленно копим на свое жилье в Минске (в родных городах перспектив нет - тлен, тоска и безработица).

Родить ребенка и уйти в декрет означало потерять значительную часть дохода и увеличить расходы. Если бы появился ребенок, пришлось бы всю жизнь скитаться по съемным квартирам либо уехать в родной город к родителям. Оба варианта нам не подходили, и мы решили потерпеть.

Сейчас строим в Минске однокомнатную квартиру и завели кота. Благодаря собственным накоплениям и помощи от родителей удалось собрать приличный первоначальный взнос на квартиру, остальное выплачиваем в рассрочку. Конечно, все деньги уходят на строительство квартиры и аренду жилья, в котором мы живем. Поэтому, пока все не выплатим и не переедем, о детях не может быть и речи.

Еще одна причина, по которой мы не спешим с детьми: роды после 30 лет уже совсем не пугают и не доставляют никакого социального дискомфорта. Родители на нас не давят. К слову, мама меня родила в 30 (я единственный ребенок). Замечаю, что сейчас активно говорится о плюсах поздней беременности. Выходит много позитивных материалов об этом в СМИ.

Про двоих и троих детей пока даже не думаем, льготы не прельщают. Слишком долго, мучительно и сомнительно. Не стоит этого. При наших средних зарплатах это все же шаг назад - в бедность. Качество жизни в любом случае ухудшится. Очень уж затратно поднимать троих людей (детей).

На рождение больше одного ребенка лично меня бы сподвигла, в первую очередь, квартира с 2 и более комнатами и стабильность в экономике - рост зарплат, соизмеримый с ростом цен.

Диана Балыко, драматург, поэт, прозаик, автор 22 книг по психологии отношений и НЛП, считает, что у людей должна быть уверенность в завтрашнем дне, а в изменениях на государственном уровне нуждаются разные сферы жизни общества.

- Как увеличить рождаемость в Беларуси? Рождаемость кого и в каких семьях? Это важный вопрос и насущный.

- При текущем курсе правительства еще немного - и вся культурная и техническая интеллигенция, ученые и бизнесмены уедут за рубеж. А останутся те, кто будет активно плодиться за квартиры, пособия и льготные кредиты. Правда, часть их сопьется и передаст свое многочисленное потомство в детские дома. А потом плохо социализированные выпускники детдомов могут пополнить ряды заключенных и алкоголиков… Но лет десять-двадцать демографического роста нам обеспечены.

Если страну интересует рождаемость всех слоев населения, то меры должны быть другими - человеко-, ресурсо- и бюджетозатратные. Во-первых, нужно отменить закон о «тунеядстве», чтобы матери и домохозяйки чувствовали, что они выполняют важную работу, а не сидят на шее у мужей и государства.

Во-вторых, сделать ЭКО бесплатным (чиновники сейчас обсуждают этот вопрос - Прим.), потому что ни для кого не секрет, что у нас около 14% пар – бесплодны. Высокий уровень стресса, плохая экология, некачественные продукты делают свое дело.

В-третьих, нужно перестать гробить систему образования в стране, чтобы белорусы оставались рожать и растить детей на Родине, а не сбегали для этого за рубеж. Гимназии должны остаться гимназиями. А школы – школами. И программы должны быть разными. И поступление в хорошие школы должно вестись не по конкурсу прописок, а по конкурсу знаний. Да, конституционно у всех права равные, и это правильно. Но способности у всех разные - и это факт. И способные дети должны иметь возможность получить нормальное образование в гимназии и вузе, не уезжая на обозе с рыбой в Москву, как Ломоносов.

В-четвертых, нужно перестать сажать в тюрьмы людей за экономические преступления. Штраф - и свобода. Возможность работать и жить со своей семьей. Нужно поддерживать малый и средний бизнес, чтобы люди хотели иметь семейное дело, династию, чтобы рожали детей, которые будут работать на фирме отца на благо родины.

В-пятых, кроме того, чтобы рожать новых членов общества, можно подумать об уже рожденных и оставшихся без попечительства родителей. В Беларуси 80% сирот – социальные. То есть это сироты при живых родителях. Одни – в тюрьмах, другие ведут асоциальный образ жизни, третьи – в тяжелом материальном положении. Органы опеки должны помогать семьям, а не быть карательным органом. Также нужно активно поощрять людей, которые готовы взять чужих детей под опеку, помогать им, разрабатывать государственные программы поддержки, сделать усыновление популярным, престижным, важным делом.

Мая Терекулова, многодетная мама, считает, что финансовая поддержка многодетных семей в стране в целом неплохая. Но, как говорится, не квартирами едиными…

- Я родом из Казахстана. У нас рожают много и без поддержки государства. Просто потому, что очень любят детей. Беременных женщин поздравляют, детям в общественном транспорте улыбаются, опекают их, снисходительны к ним и добры. Многодетность считается безусловной ценностью, а материнство - ролью, которой женщина может гордится. И отцовство - тоже повод для гордости.

Помогать материально - это хорошо, конечно. Но в Беларуси прослеживается отношение к матерям как к иждивенкам, потому, как мне кажется, многие и не хотят рожать. Да еще и в роддомах адище творится, с этим надо что-то делать, чтобы женщина не боялась родов.

В стране нужно в целом изменить отношение к материнству и детству. Материнство - это тяжелый, ответственный, общественно значимый труд. Важно понимать, что дети бывают неудобными, что иногда в общественных местах взрослым нужно снизить свое ожидание комфорта, на то эти места и общественные, что бывать в них можно всем, даже детям.

Шумные дети - это нормально, они такими и должны быть, потому что они - дети. Ненормально - затюканные мамы: "Тссс молчи, стой рядом, не шевелись, ты дяде мешаешь". Дядя потерпит, мы не у него дома комфорт его нарушаем. Настроение ребенка должно быть для матери важнее. Поэтому я и говорю о том, что нужно менять отношение общества к детям и их присутствию в этом обществе.

Наталье Кулинкович 40 лет, она воспитывает одного ребенка-школьника и преподает английский язык для взрослых. Белоруска верит, что только улучшение качества жизни в стране сможет повысить рождаемость, но из реально осуществимых мер Наталья предлагает поделить декретный отпуск между родителями поровну и отменить обязательный призыв в армию.

- Есть, конечно, ряд способов повысить рождаемость в стране - обещать деньги, квартиры и льготы за третьего или пятого ребенка, а потом не всегда выполнять обещанное, потому что деньги закончились. Улучшить качество жизни в стране - единственный честный способ. Но если в стране с финансами туго, то можно рассмотреть два относительно недорогих способа.

Во-первых, ввести систему деления отпуска по уходу за ребенком на два, чтобы отец обязательно пользовался полутора годами. Дело в том, что три года намертво выбивают родителя (чаще всего мать) из жизни на работе: теряются навыки, знания, связи. Пережив такое обнуление, второго и третьего ребенка не очень хочется.

Будет честно, если один родитель (женщина) посвятит полтора года своему потомству, а далее эстафета перейдет ко второму родителю. И это выгодно государству, так как деньги, потраченные государством на образование женщин, не будут потеряны, да и также найдется много мужчин, которые из ложного представления о мужской гордости откажутся от своих полутора лет, и тогда государство еще и сэкономит, а общество все равно выиграет.

Во-вторых, отменить обязательную армию во всех ее видах. Пусть будет только контрактная армия с высоким уровнем профессионализма. Матерям нет никакого интереса рожать детей, зная, что их сыновьям придется рисковать жизнью. На что тогда мы потратили много лет жизни? Не будет принудительной военной службы - станем больше рожать.

Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC, видит решение проблемы, пусть и долгосрочное, в целом ряде мер со стороны государства.

- Сейчас женщины мало рожают, и это прямое следствие демографического перехода, переключения от количества к "качеству" детей. Поэтому бороться с этой тенденцией будет сложно. Надо принять тот факт, что в ближайшие десятилетия вернуть рождаемость на уровень воспроизводства населения невозможно.

Однако определенные шаги можно сделать, чтобы добиться небольших улучшений. Исследования показывают, что в Беларуси экономические неурядицы имеют большое значение для рождаемости: во время и после кризисов рождаемость падает. Тут в силах государства обеспечить реформирование экономики и устойчивый рост.

Мы часто говорим о том, что государство оказывает много поддержки семьям с детьми, особенно многодетным. Однако при этом почти треть многодетных семей оказывается в бедности - значит, мы явно что-то делаем не так, и возможно, надо пересмотреть направления финансовой поддержки, сделать их более адресными. Государству стоит пересмотреть сам подход к поддержке семей с детьми. Если мы хотим, чтобы женщина и работала, и воспитывала детей, надо ей с этим помочь, и пособия тут играют далеко не главную роль.

Финансовая поддержка сегодня оказывается всем детям до 3 лет, и лишь некоторым после. Однако потребности в финансовой поддержке от государства может не быть даже у семей с ребенком до 3 лет. И наоборот, семья с ребенком старше 3 вполне может нуждаться в дополнительной поддержке. Поэтому надо расширить поддержку малообеспеченных семей с детьми любых возрастов. В первую очередь, это многодетные семьи и семьи с одним родителем (чаще всего это мать).

Есть и нефинансовые формы поддержки материнства, и для их эффективности надо хорошо изучать потребности женщин. Например, сегодняшнее видение подразумевает, что после рождения ребенка женщина на 3 года буквально выпадает из своего обычного социума и занимается только малышом. Но не всем современным женщинам такая модель подходит. Многие из них работают и ценят карьеру, хотели бы иметь возможность совмещать воспитание детей и работу.

Тут набор мер понятен: это и отцовский отпуск по уходу за ребенком, и больше детсадов для деток после года.

Отцовский отпуск по уходу за ребенком позволит хотя бы немного перераспределить нагрузку по уходу за ребенком с женщины, а также сделает отцов более вовлеченными в воспитание детей. Да и самим детям это только на пользу.

Доступность детских садов для малышей после года позволит тем женщинам, которые этого хотят, раньше вернуться на работу. А значит, для них рождение ребенка не будет означать минус три года из социальной жизни, и они с большей вероятностью задумаются о втором и третьем ребенке.

А как в других странах?

С проблемами рождаемости сталкиваются многие страны. Даже в Китае уже озабочены этим вопросом. Количество рождённых там детей сокращается ежегодно, и это несмотря на то, что в 2016 году была отменена политика одного ребенка. Население страны стареет, для современного поколения дети и семья уже не представляют той ценности, что раньше, семьи уменьшаются, сокращается поддержка пожилых людей, в то же время растет нагрузка на работающее население.

Правительства стран пробуют разные способы решения проблемы. Но не всегда эти способы эффективны.

Например, в Румынии когда-то вводили налог на бездетность - рожать от этого больше не стали.

Дания, например, считается одной из лучшей страной для рождения детей, но и здесь рождаемость приходится стимулировать дополнительными мерами. “Сделай это ради мамы”, - через такую рекламу одна туристическая фирма просит молодых датчан порадовать своих родителей внуками. А также обещает всем, кто забеременеет во время заказанного у них отдыха, три года обеспечивать семью детскими вещами.

В Литве власти города несут ответственность за инфраструктуру для семей с детьми. Там, если город не может обеспечить всех детей государственными детскими садами, выплачивает семьям каждый месяц по 100 евро. Действует дифференцированный подход к пособиям. Первый год молодым матерям выплачивают 100% заработка. Они либо выбирают эти выплаты за первый год, либо делят на два — тогда получают 70% в первый год и оставшиеся деньги во второй. Это стимулирует работающих женщин с хорошим заработком. Например, женщина зарабатывает 2 тысячи рублей в месяц, а в декретном будет получать примерно 300. Для нее это серьезное сокращение доходов.

Во Франции у семей есть возможность получить государственную субсидию для оплаты услуг государственной или частной няни и распространенная сеть яслей для детей разных возрастов.

На ваш взгляд, какие меры со стороны государства помогут решить вопросы с рождаемостью?