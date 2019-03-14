Британские депутаты впервые проголосуют о повторном референдуме по Brexit 4 14.03.2019, 18:37

1,485

Спикер Палаты общин Великобритании принял к рассмотрению заявку о голосовании по повторному референдуму.

Спикер Палаты общин Великобритании неожиданно принял к рассмотрению заявку оппозиционных депутатов, которые предложили проголосовать о повторном референдуме по "Брекзиту". Голосование по этой заявке пройдет в четверг, 14 марта. Ранее парламентарии проголосовали против выхода из ЕС без заключения какой-либо сделки с Брюсселем, что привело к небольшому росту курса фунта, передает DW.

На голосование в четверг вынесен еще целый ряд инициатив, включая предложение третий раз проголосовать за тот текст договора о выходе из Евросоюза, который был отвергнут уже дважды. Если рассмотрение этих заявок завершится безрезультатно, на повестке дня останется вопрос, на какое время следует отложить "Брекзит": на короткое до 30 июня или на более длительное. Если Лондону придется прибегнуть ко второму сценарию, то Великобритания будет вынуждена участвовать в выборах в Европарламент в конце мая.

На данный момент выход из ЕС назначен на 29 марта, и пока парламентарии не согласовали ни текст договора с Евросоюзом, ни срок, на который откладывается "Брекзит", угроза так называемого "жесткого Брекзита" без сделки с Брюсселем сохраняется.