Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины 1 14.03.2019, 19:01

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Петр Порошенко

Егор Божок был назначен руководителем СВР Украины 13 сентября 2017 года.

Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства 14 марта.

"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", – сказано в документе.

Украинский дипломат Егор Божок был назначен руководителем СВР 13 сентября 2017 года. Ранее он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.