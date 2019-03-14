Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины

Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины1
- 14.03.2019, 19:01
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Егор Божок был назначен руководителем СВР Украины 13 сентября 2017 года.
Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта 2019 года обнародован на сайте главы государства 14 марта.
"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", – сказано в документе.
Украинский дипломат Егор Божок был назначен руководителем СВР 13 сентября 2017 года. Ранее он исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.