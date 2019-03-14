США отозвали всех дипломатов из Венесуэлы 4 14.03.2019, 21:21

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Все американские дипломаты покинули Венесуэлу, однако они продолжат свою работу из других мест.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК со ссылкой на Reuters. Последние дипломаты уехали из страны в четверг, 14 марта, уточнили в Госдепе.

«Теперь американские дипломаты будут продолжать свою миссию из других мест, где они будут продолжать помогать в управлении потоком гуманитарной помощи венесуэльскому народу и поддерживать демократические субъекты, храбро сопротивляющиеся тирании», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео сообщал, что США на неделе намерены отозвать своих дипломатов из Венесуэлы. Их присутствие в стране стало «сдерживающим фактором для политики США», подчеркивал госсекретарь. Венесуэльские власти 13 марта дали американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули территорию республики.