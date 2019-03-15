Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения 1 15.03.2019, 9:12

Фото: EPA

Резолюция демократов была поддержана большинством голосов.

Сенат США проголосовал в четверг, 14 марта, за окончание режима чрезвычайного положения в стране, объявленного президентом Дональдом Трампом с целью добиться выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает dw.com.

Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса преобладают республиканцы, соответствующая резолюция демократов была поддержана большинством голосов.

Трамп отреагировал на результаты голосования незамедлительно, наложив первое за время своего президентства вето на решение Конгресса. О готовности к этому шагу Трамп заявлял еще до начала голосования.

В середине февраля резолюцию об окончании чрезвычайного положения в стране уже поддержала Палата представителей.

Сенат выступил против курса Трампа в Саудовской Аравии

Голосование в Сенате по вопросу отмены чрезвычайного положения стало уже вторым крупным внутриполитическим поражением Трампа за последние два дня.

13 марта большинство сенаторов выступили также за прекращение военной поддержки США Саудовской Аравии в Йемене. При этом за соответствующую резолюцию проголосовали не только демократы, но и семь республиканцев.

Чрезвычайное положение в США было объявлено Дональдом Трампом 15 февраля 2019 года. Таким образом он хотел добиться выделения необходимых на строительство стены на границе с Мексикой средств в обход Конгресса и сдержать одно из центральных обещаний своей предвыборной кампании.