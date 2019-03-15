Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения

Сенат США проголосовал за окончание чрезвычайного положения1
- 15.03.2019, 9:12
Резолюция демократов была поддержана большинством голосов.
Сенат США проголосовал в четверг, 14 марта, за окончание режима чрезвычайного положения в стране, объявленного президентом Дональдом Трампом с целью добиться выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой, сообщает dw.com.
Несмотря на то, что в верхней палате Конгресса преобладают республиканцы, соответствующая резолюция демократов была поддержана большинством голосов.
Трамп отреагировал на результаты голосования незамедлительно, наложив первое за время своего президентства вето на решение Конгресса. О готовности к этому шагу Трамп заявлял еще до начала голосования.
В середине февраля резолюцию об окончании чрезвычайного положения в стране уже поддержала Палата представителей.
Сенат выступил против курса Трампа в Саудовской Аравии
Голосование в Сенате по вопросу отмены чрезвычайного положения стало уже вторым крупным внутриполитическим поражением Трампа за последние два дня.
13 марта большинство сенаторов выступили также за прекращение военной поддержки США Саудовской Аравии в Йемене. При этом за соответствующую резолюцию проголосовали не только демократы, но и семь республиканцев.
Чрезвычайное положение в США было объявлено Дональдом Трампом 15 февраля 2019 года. Таким образом он хотел добиться выделения необходимых на строительство стены на границе с Мексикой средств в обход Конгресса и сдержать одно из центральных обещаний своей предвыборной кампании.