Анна Фотыга: Европарламент начал правильно воспринимать угрозу с Востока 1 15.03.2019, 15:20

Анна Фотыга

Глава Комитета ЕП по безопасности рассказала о своих достижениях за время работы в Брюсселе.

Об этом евродепутат от Польши, глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, бывший министр иностранных дел Польши Анна Фотыга рассказала в интервью PAP, (перевод - Сharter97.org).

Подводя итоги нынешнего срока полномочий в Европейском Парламенте, глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента отмечает, что не удалось избежать неприятных дебатов, подтверждающих существование двойных стандартов и несбалансированность механизмов управления в ЕС.

Отвечая на вопрос о своих достижениях, Анна Фотыга рассказала об успехе в обращении внимания Европейского Парламента на вопросы безопасности в Балтийском море, а также понимание рисков, связанных с беспрецедентной милитаризацией Калининградской области России.

- Чего, по вашему мнению, удалось достичь Европейскому Парламенту, а чего нет в 2014-2019 годах?

- Прежде всего, у нас остался один месяц работы. Особенно важной для меня является прошедшая неделя, так как в Страсбурге мы обсудили три доклада, а также важный документ о будущих отношениях ЕС-Россия, соавтором которого я являюсь.

Кроме того, пройдут внеочередные заседания Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, который я возглавляю, с участием послов государств-членов Комитета по политическим вопросам и безопасности и трансатлантических экспертов, занимающихся гибридной войной России в Украине.

Отвечая на ваш вопрос - большое количество таких, как эта, недель, наполненных совещаниями, встречами экспертов, переговорами, документами и дискуссиями, означает, что, на мой взгляд, Европарламент правильно воспринимает угрозу с Востока и видит причину нестабильности в южном регионе.

В этом контексте я рада, что нам удалось найти поддержку моему докладу по Афганистану. К сожалению, в этом случае нам также не удалось избежать неприятных дебатов, подтверждающих существование двойных стандартов и разбалансированности механизмов управления ЕС, которые я решительно критикую с самого начала.

- Что вы рассматриваете в качестве личного успеха? Что вы сделали для Польши, для своего региона?

- Как глава Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента, я смогла уделить должное внимание ситуации с безопасностью в нашем регионе, в том числе в бассейне Балтийского моря.

В этих вопросах был одержан целый ряд больших и маленьких побед, из которых особенно важно, с точки зрения моего региона, поставить в повестку дня Европейского Парламента угрозу беспрецедентных масштабов милитаризации Калининградской области России.

Однако я хотела бы подчеркнуть, что я провела ряд мероприятий и в других областях. С самого начала я придерживалась строгого отношения к тексту директивы об авторском праве, поддерживала положения документа о свободе сети при его создании, а также на каждом этапе его работы.

С самого начала моего срока полномочий я боролась с двойными стандартами на продукты, продаваемые в Центральной и Западной Европе, и, хотя в начале Европейская комиссия пыталась преуменьшить проблему, мы вместе с группой членов Европарламента из нашего региона, несмотря на политические разногласия, заставили Европейскую комиссию предпринять конкретные действия в этом направлении.

Кроме того, моя деятельность в рамках мандата депутата Европейского Парламента от Польши также включала много действий в борьбе с терроризмом. В этой и других областях я была сторонницей тесного трансатлантического сотрудничества.

В рамках своих функций я продвигала польскую научную деятельность и наших экспертов на форуме ЕС. Старалась, чтобы они присутствовали на моих заседаниях в Комитете по безопасности и обороне Европейского Парламента, конференциях и общественных слушаниях. Их выступления, касающиеся не только России, но и Африки, и безопасности на море, получили высокую оценку.

Мне также удалось организовать целый ряд важных мероприятий, популяризирующих польскую культуру, историю, искусство, часто связанных с Балтийским Поморьем. Вместе с моей командой мы познакомили международное сообщество с героями антикоммунистического подполья в Польше: кардиналом Стефаном Вышиньским, Ежи Попелушко, генералом Рышардом Куклинским, героями Солидарности. Мы познакомили их с трагическими, неизвестными картинами нашей истории, такими как Августовская облава.

Я также занимался продвижением Поморских университетов, представляя деятельность и достижения Академии искусств, Гданьского медицинского университета, филармонии, хора и музея Второй мировой войны в Гданьске.

Часть моей деятельности в Брюсселе мне удалость перенести в Труймясто, где я организовывала конференции по вопросам сотрудничества в борьбе с терроризмом, морской безопасности и безопасности в киберпространстве, с участием международных экспертов высшего класса.

В памяти многих людей останется конференция, которая была проведена в связи с третьей годовщиной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией, которую я организовала в историческом зале BHP Гданьской Судоверфи.

Я также счастлива, что мне удалось организовать в Брюсселе ряд мероприятий, связанных со столетием восстановления независимости Польши. Празднование прошло с большим концертом, художественной выставкой, историческими дебатами и участием польской молодежи.

- Вы активно принимали участие в предотвращении дезинформации и борьбе с враждебной пропагандой. В докладе, принятом в январе 2019 года, автором которого вы являетесь, есть рекомендации для государств-членов ЕС о создании правовой основы для надежного ответа ЕС на этот тип угрозы. В контексте майских выборов в Европарламент – не слишком ли поздно для такой деятельности?

- Я подняла проблему информационной войны в самом начале моей работы на посту главы Комитета по безопасности и обороне Европейского Парламента. Упомянутый вами отчет был четким документом, в котором вещи назывались своими именами, что вызвало множество откликов и дискуссий.

Была острая необходимость пробудить брюссельскую элиту. Вместе с коллегами из практически всех политических групп мы провели ряд мероприятий с участием научных кругов, аналитических центров и неправительственных организаций. Я высоко ценю работу с коллегами из Соединенных Штатов, а также из стран Балтии, Швеции и Грузии.

Сегодня мы принимаем дополнительные рекомендации, которые пользуются широкой поддержкой, о чем свидетельствует голосование в Комитете ЕП по иностранным делам несколько недель назад. На мой взгляд, Европейский Парламент выполнил здесь свою роль, являясь не только форумом для широких дебатов, обмена мнениями, но и позитивным давлением на институты, оставаясь при этом партнером для государств-членов ЕС.

В результате Европейская комиссия, в установленных нами рамках, подготовила План действий по борьбе с дезинформацией и разработала Кодекс поведения для социальных сетей. Как мы подчеркиваем в докладе, свобода слова и выражения мнений, а также плюрализм средств массовой информации, находятся в центре жизнеспособных демократических обществ и обеспечивают наилучшую защиту от дезинформации и враждебной пропаганды. Цензура только ослабляет нас.

- Если вас переизберут, какие у вас приоритеты на следующий срок в ЕП?

- Я, конечно, хотела бы продолжить деятельность, которая в этом законодательном органе оказалась эффективной, особенно в отношении безопасности в нашем регионе. Если избиратели меня поддержат, я также хотелa бы сосредоточиться на проблемах, которые уже появились в моей деятельности, которые, по моему мнению, должны быть более важными, о которых нужно высказываться вслух.

Среди прочих - проблема химического оружия на дне морей и океанов, в том числе - на дне нашего Балтийского моря, которая уже сильно заинтересовала Европейскую комиссию. Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что мандат евродепутата не ограничивается ограниченным списком вопросом. Как и сейчас, на следующем сроке полномочий, самым важным приоритетом для меня будут наши польские дела. В рамках этих вопросов я действую и буду продолжать действовать.

- Как Европейский Парламент изменится политически и изменится ли он в следующем созыве?

- Весь мир движется вперед. Скоро мы вступим в третье десятилетие 21-го века, со всеми его технологическими преимуществами, но также и проблемами. Безусловно, одной из них станет поиск нового баланса после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза. Во многих областях нам придется быть более эффективными, в том числе - в создании новых альянсов. Однако я убеждена, что смелость и решимость в представлении нашей польской повестки дня принесут ожидаемые результаты.