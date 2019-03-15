Житель Полоцка - «тунеядcкой» комиссии: Мы выставим вам иск за геноцид белорусского народа 1 15.03.2019, 18:29

Чтобы найти «тунеядцев», чиновники звонят их знакомым.

14 марта жителю Полоцка Алексею позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился председателем одного из сельсоветов Витебщины и поинтересовался, где живет и чем занимается девушка Алексея. Но разговор не сложился, сообщает Еврорадио:

— Где она и чем занимается? — спрашивает чиновник.

— С какой целью вас это интересует?

— Есть списки тех, кто не работает...

— Я по поводу этих списков вам отвечу! — выходит из себя Алексей. — Убирайте из этого списка, и желательно компенсацию нам прислать тысяч на пять рублей. Против Республики Беларусь мы выставим иск за ущемление в правах и за геноцид населения Беларуси! Вопросы есть еще? Вы меня услышали? Это ваша работа, вы и ищите!

Алексей считает, что информацию о его знакомой собирал один из членов комиссии, которая координирует работу по содействию занятости населения. Комиссии ищут людей, не занятых в экономике. При этом, по словам полочанина, девушка, о которой шла речь, официально работает.

"Позвонил член какой-то комиссии, — рассказывает Еврорадио Алексей. — Звонит, удостоверяет, что это я, и спрашивает о моей знакомой, работает она или нет. Во-первых, откуда мой номер у этого человека? Во-вторых, зачем вообще сбор этой информации? В стране термин "личная информация" размыт полностью!"

Насколько законно то, что чиновники собирают информацию о людях через их знакомых? Кто проверяет эти сведения, и что будет, если о человеке наплетут ерунды? В комментариях под гневным постом Алексея люди пишут о 1937-м годе, когда все доносили на всех. Еврорадио пытается разобраться в ситуации.

Расспрашивает, но что-то рассказывать не хочет

Журналисты позвонили по номеру, с которого звонили Алексею. Мужчина, который снимает трубку, оказывается категорически против того, чтобы что-то рассказывать о себе по телефону.

"Я людям когда звоню, представляюсь, — отвечает на наши вопросы чиновник. — Почему вы считаете, что я должен вам что-то говорить? Приезжайте, берите бумагу, кто вас направил, и поговорим. По телефону вы меня прослушиваете, записываете! Зачем мне это? Я нормально работаю, согласно закону президента Республики Беларусь. Есть декрет №3, согласно которому, некоторых мы обзванивали, заняты ли они в экономике. Задаю вопросы, где кто работает и чем занимается".

С этими словами чиновник бросает трубку.

Правозащитник: "Это явное превышение полномочий"

Правозащитник Андрей Стрижак рассказал, что со стороны чиновников незаконно требовать ответов на такие вопросы. Человек имеет право отказаться отвечать.

"Любой человек на такой звонок может ответить как угодно, — объясняет Андрей Стрижак. — Можно даже вообще не отвечать. Мы не видим собеседника, поэтому можно сказать: "Вася, хватит шутить!", и положить трубку. Если вы не хотите давать какие-то сведения, то по телефону вы можете этого не делать. Другое дело, если человека вызывают в соответствующие органы повесткой. Это другие обязательства".

Правозащитник добавляет, что подобные действия чиновников — явное превышение полномочий.