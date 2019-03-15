Ученые: Спорт после 40 лет продлевает жизнь 1 15.03.2019, 20:00

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фото с сайта vyborok.com

Начать заниматься спортом никогда не поздно, убеждены ученые.

Ни для кого не секрет, что спорт полезен для здоровья, о чем свидетельствуют результаты различных исследований ученых, проведенные в разное время в разных странах мира.

Впрочем, ни одно из проведенных ранее исследований не отвечает на вопрос о том, снизится ли польза спорта для здоровья, если заниматься им нерегулярно или начать в более зрелом возрасте, проигнорировав физическую активность в течение большей части своей жизни. Ученые Национального института онкологии США решили провести исследование, чтобы ответить на этот вопрос, пишет Time (перевод - «Новое время»).

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале JAMA Network Open, ученые анализировали данные о 300 тыс пациентов в возрасте от 50 до 70 лет. Специалисты изучали информацию о том, как часто и насколько регулярно люди занимались спортом в течение жизни, после чего сопоставляли данные о режиме тренировок или их отсутствия с состоянием здоровья респондентов.

В результате им удалось доказать, что начать заниматься спортом никогда не поздно. К таким выводам ученые пришли, выяснив, что физические упражнения снижают риск смерти даже в том случае, когда человек начинает заниматься спортом уже после 40 лет.

Кроме того, исследование показало, что у людей, которые регулярно занимались спортом в течение всей своей жизни, риск преждевременной смерти был в среднем на 29-36 процентов меньше, чем у тех, кто игнорировал физическую активность.

«Занятия спортом приносят существенную пользу для здоровья и снижают риск смерти практически от любых болезней – от рака до сердечно-сосудистых заболеваний», - говорит автор исследования, доктор Педро Сен-Морис.

Специалист добавил, что физическая активность снижала риск преждевременной смерти даже у тех людей, которые начали следить за своим здоровьем и заниматься спортом уже после 40 лет. При чем на внушительные 32-35 процентов в сравнении с теми, кто игнорировал физические упражнения, как до, так и после 40 лет.

Ученым удалось выяснить еще один интересный факт, доказав, что люди, которые регулярно тренировались в молодости, но отказались от занятий в зрелом возрасте, теряли все преимущества спорта для здоровья.