В Слониме газовщики массово опечатывают квартиры 16.03.2019, 17:00

Это происходит, если хозяева квартир не предоставили доступ к газовому оборудованию.

В слонимских группах в социальных сетях появилось сообщение о том, что сотрудники ПУ «Слонимгаз» опечатывают квартиры, жильцы которых не предоставили доступ к газовому оборудованию, пишет «Газета Слонимская».

В сфотографированном объявлении было написано, что снять пломбу можно будет только после согласования времени посещения квартиры для выполнения необходимых работ по техническому обслуживанию.

Насколько правдива данная информация, журналисты спросили у директора ПУ «Слонимгаз» Андрея Ковальчука.

Фото: gs.by

Андрей Александрович пояснил, что, в соответствии с распоряжением УП «Гроднооблгаз» №12 от 22 февраля 2018 года, специалисты «Слонимгаза» провели внеочередное обследование бытовых газовых проточных водонагревателей, установленных в многоквартирных жилых домах и находящихся в эксплуатации более 30 лет.

«В соответствии с требованиями п. 11.3 Правил пользования газом в быту, потребители газа обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к газовому оборудованию и внутренним газопроводам работникам газоснабжающей организации при предъявлении ими служебного удостоверения с фотографией для выполнения технического обслуживания и ремонта газопроводов. Жильцам квартир, которые не обеспечили доступ, были высланы уведомления с просьбой согласовать по указанным телефонам проведение обследования. Одновременно с этим в ЖЭСы были направлены письма с указанием тех квартир, в которые не удалось попасть для обследования. Только после того, как принятые меры не дали результата, газоснабжающая организация совместно с работниками жилищно-коммунальной службы произвела опечатывание 19 квартир», — пояснил Андрей Ковальчук.

Для того чтобы снять пломбу, слонимчанам следует позвонить в ПУ «Слонимгаз».