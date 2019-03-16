Мой личный Крым Ольга Романова

16.03.2019, 18:03

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Ольга Романова

Крым был радостью, Крым стал болью, которая долго не пройдет.

Посадили тут одного ресторатора/дизайнера. Он сам и его друзья обратились в «Русь Сидящую», и они так и писали, через слэш. Ну, это примерно как журналист/майор. Тут одно из двух: либо ты журналист, либо ты товарищ майор. Ну да не будем по мелочам придираться.

В 14-м году человек открывает рестораны. Несколько. И вот в одном из них летним вечером дискотека. Народ в понятном летнем вечернем состоянии врывается на сцену потанцевать. И тут что-то идёт не так. Оголенный провод - и две смерти. Через некоторое время человека сажают и его близкие обращаются к нам в «Русь Сидящую».

Вроде бы наше дело, да. Можно поработать. Но есть существенная деталь: дело происходит в Крыму. Летом 14-го года. Будущий подсудимый приезжает из Питера открывать в Крыму сеть ресторанов, и вот его, патриота, теперь сажают.

У меня стандартный ответ: «Русь Сидящая» работает в международно признанных границах Российской Федерации. Имеем право себе такое позволить. И дальше начался стандартный хайп: Крым наш, деды воевали.

Какого хрена ты туда попёрся, чел из Питера, в 2014 году? Бабок хотел влёгкую срубить? Ну, добро пожаловать в реальный мир.

Даже если отбросить моральную сторону мародерства (да-да, попробуем отбросить, будем циничны, как сейчас принято), всё равно есть несколько важных вещей. Первая: вы вот в таком случае, как с ресторатором/майором не сможете после прохождения всех российских инстанций обратиться в Европейский суд по правам человека – даже если у вас неправосудный приговор. Потому что Европейский суд по правам человека придерживается той же позиции: пока вы в Крыму – вы вне правового поля. Ибо какого хрена вы туда приехали? Денег заработать? Ну и получите себе российское правосудие.

Второе. А также третье, четвертое, пятое и двадцать пятое. Я вот пять лет думаю над тем, что бы я делала, если бы родилась в Крыму. В Севастополе, например, в семье офицера. Или крымской татаркой. Вот что бы я делала?

Ну да, я бы уехала, как уехали 60 тысяч семей после 14-го года. А куда? А с чем? А для чего? Может, проще было остаться? Наверняка проще, и вообще - могилы, родители или бабушки, которые не поедут.

А ведь уехали. Шлю вам лучи поддержки. Сама такая. Примерно.

Крым был радостью, Крым стал болью, которая долго не пройдет. Вообще не пройдет. Очень важные инфраструктурные проекты российские власти предпочитают сейчас делать в Крыму. И я не про мост, хотя он важный инфраструктурный проект. Вот меня больше интересует «Звезда смерти», которая строится сейчас калужскими – скажем так – инженерами в Крыму. Это проект по заглушке всех спутников, которые посмеют раздавать в России бесконтрольный интернет.

Дорогие жители Крыма! Вы что – думали, что это будут ваши рабочие места и ваши деньги? Ну-ну. Теперь-то вы уже знаете. Ничего не будет, ничего. И это, в общем-то, и ваш выбор тоже. Вас же спросили пять лет назад?

Ольга Романова, «Фейсбук»