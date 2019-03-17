Сколько будет стоить бензин к концу года? 11 17.03.2019, 9:21

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В ситуацию могут вмешаться факторы, не связанные с ценами на нефть.

Уже ставшее привычным повышение стоимости моторного топлива в Беларуси на копейку каждое воскресенье позволяет делать достаточно точные прогнозы любому автолюбителю. И для этого ему не нужно иметь ничего, кроме календаря, пишет «Экономическая газета».

Берем розничные цены на 17 марта т.г. На своем сайте «Белнефтехим» опять заявил, что для того, чтобы компенсировать возросшие расходы на покупку нефти, ему придется с этой даты повысить цены на бензин и «солярку». Поэтому с указанной даты цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,47 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,58 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,79 BYN, а дизтоплива – 1,58 BYN.

Легко посчитать, что при сохранении такой ценовой стратегии стоимость 95-го бензина и «солярки» достигнет 1,6 BYN уже через две недели 31 марта, 1,7 BYN – 9 июня и т.д. В результате двухрублевый уровень цены на дизтопливо смогут превысить лишь в начале следующего года.

Но такой пессимистичный ценовой прогноз исполнится только в том случае, если мировые цены на нефть будут продолжать расти. Однако подобный сценарий специалисты считают не очень реальным.

Если же они станут колебаться вблизи уже достигнутого уровня, то нефтепереработчикам будет нужно всего лишь компенсировать разницу между возросшей ценой на нефть для белорусских НПЗ, которая с начала года увеличилась почти на 9%, и розничными ценами, которые в среднем поднялись на 2%. Разницу в 7% «Белнефтехим» должен преодолеть приблизительно в начале лета, когда цена на 95-ый бензин и «солярку» достигнет 1,7 BYN. Если, конечно, в ситуацию не вмешаются какие-то иные, кроме цен на нефть, факторы.

Посмотрим, насколько такой чисто «арифметический» прогноз окажется близким к реальности. Ждать осталось недолго.