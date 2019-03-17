Алексей Венедиктов: Нет никакого посла в Беларуси Бабича, есть Путин 14 17.03.2019, 14:47

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Алексей Венедиктов

Выпады Бабича сделаны при поддержке правителя РФ.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в программе «Будем наблюдать» рассказал, что думает о стиле поведения посла РФ в Беларуси Михаила Бабича, и прокомментировал спор дипломатов.

Последние два дня не стихает резонанс вокруг взаимного парирования МИДа Беларуси и российского посла Бабича. На волне дискуссии Венедиктов напомнил, что и раньше считал назначение Бабича в Минск «назначением прокуратора в завоеванную провинцию».

«Я не такими словами говорил, но сейчас понятно, что это так. Михаил Бабич вовсе не дипломат, он генерал. Довольно грубый. И руководители Приволжского округа (там Бабич раньше был полномочным представителем Путина – ред.) Неоднократно жаловались на его грубость президенту РФ. Специально именно человек с такими компетенциями был назначен на должность посла в Беларуси.

Ну вот, МИД Беларуси в очередной раз не выдержал или в первый раз не выдержал, и довольно грубовато, в стиле генерала Бабича, посла Бабича ответил ему о том, что, видимо, господин Бабич не видит разницы между федеральным округом РФ и суверенным государством. Намек понятен. На что Бабич назвал слова МИДа «болтовней». Будем наблюдать. Но я хочу сказать, что, безусловно, Бабич это делает при поддержке президента Путина. У вас не должно быть никаких сомнений. Нет никакого Бабича. Есть Путин», – сказал Венедиктов.

По мнению журналиста, российская власть «поджимает в публичном и непубличном поле белорусское руководство идти на более глубокую интеграцию». Под интеграцией, по словам Венедиктова, имеется в виду «объединение, а точнее поглощение Беларуси РФ», а с точки зрения Кремля разницы между Крымом и Беларусью нет. Бабича, как полагает Венедиктов, поставили, чтобы технически обеспечить это поглощение.