Болтон допустил участие Китая в переговорах США и РФ по разоружению 1 17.03.2019, 19:26

Джон Болтон

Также Китай может быть подключен к переговорам США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова.

Китай может принять участие в переговорах США и России по контролю над ядерным вооружением, если такая дискуссия состоится. Об этом изданию The Hill рассказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, передает РБК.

«Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал — это одна из причин, почему мы рассматриваем укрепление нашей национальной системы противоракетной обороны. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести новые переговоры по контролю над вооружениями, например с русскими, может иметь смысл включить в эту дискуссию и Китай», — сказал Болтон.

Вашингтон также готов подключить Пекин к переговорам с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова при согласии Пхеньяна. «Китайцы неоднократно заявляли, что вообще не хотят видеть КНДР с ядерным оружием, потому что считают, что это дестабилизирует Северо-Восточную Азию. Теоретически Китай придерживается той же позиции, что и мы», — подчеркнул советник американского президента.