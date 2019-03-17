В Bloomberg подсчитали цену пяти лет оккупации Крыма для России 17.03.2019, 22:59

ФОТО: reuters

Международное агентство собрало цифры об ущербе, который нанесла экономике РФ оккупация полуострова.

Международное агентство Bloomberg в своем материале, приуроченном к пятой годовщине аннексии Крыма, собрало цифры об ущербе, который нанесла российской экономике оккупация полуострова, передает nv.ua.

Агентство напоминает, что большую часть расходов Россия понесла из-за санкций со стороны США и ЕС, которые лишь усиливались в течение минувших лет.

"Однако страна и ее жители – которые уже пострадали от низких цен на нефть, основной экспортный товар России, - также ощутили удар из-за падения иностранных инвестиций и стагнации доходов", - подчеркивает Bloomberg.

В целом за последние пять лет из-за всех этих факторов экономика РФ потеряла около 10%, отмечают аналитики Bloomberg Economics. 4% из них связаны с низкими ценами на нефть, а вот остальные 6% - с последствиями аннексии Крыма.

В денежном выражении потери составили порядка $150 млрд - именно такой объем отличает текущий ВВП России от прогнозного (по прогнозу 2013 года).

Агентство напоминает, что количество российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700. Новые санкции могут введены уже в текущем году.

Кроме того, по подсчетам Bloomberg, с момента аннексии Крыма рост доходов россиян практически замер, едва превысив отметку в 30 тыс. рублей в месяц (около $460) - 30 тыс. рублей и 2015-м и 32 тыс. в 2018 году.

Рецессия сказывается на простых россиянах, из-за чего общественное мнение об аннексии Крыма также изменилось за эти годы. Bloomberg напоминает, что 14 марта московский фонд Общественное мнение опубликовал итоги опроса, согласно которому лишь 39% россиян считают, что аннексия Крыма принесла России больше пользы, чем вреда. Тогда как в конце 2014 года таких было 67%.

Напомним, 16 марта 2019 года исполняется пять лет со дня незаконного проведения в Крыму так называемого "референдума", который прошел под давлением российских кадровых военных без опознавательных знаков.