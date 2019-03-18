Что мешает белорусам жить лучше? 24 18.03.2019, 9:39

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Три парадокса отечественной экономики.

В Беларуси более 750 тысяч человек живут за чертой бедности. По данным Белстата, в прошлом году имели в распоряжении средств меньше бюджета прожиточного минимума 8,1% граждан.

Что не позволяет раскрыть потенциал белорусской экономики? На вопросы «Завтра твоей страны» отвечает экономист Евгений Довгель.

1. Несовершенство финансирования экономики

Кредитная система финансирования экономики приводит к долговым кризисам и неконкурентоспособности госсектора в рыночных условиях, а также к дефициту денег в стране и сильно повышает потребность экономики во вливаниях иностранной валюты, считает Евгений Довгель.

— Возьмем любой банк: он выдает по кредитной схеме 100 рулей, а требует вернуть 110. А кто выпускает это «больше»? Такой подход рождает мировые кризисы. Это заметил когда-то председатель Совета управляющих Федеральной резервной системы США Бен Бернанке, который показал, что при кредитной поддержке неизбежен кризис денежной системы, — объясняет экономист.

Беларусь старается развивать крупнейшие стратегические предприятия как раз на кредитной основе. И вместо того, чтобы пытаться получить более дешевую в плане затрат и ресурсов продукцию, предприятия берут кредиты, включая их в конечную цену. В итоге на одном рынке с компаниями других стран эта продукция оказывается неконкурентоспособной.

— В то же время Центробанк Японии выдает банкам деньги под отрицательный процент. А эти банки организуют финансирование крупных бизнес-проектов по инвестиционной схеме – требуют и тщательно проверяют бизнес-план, и дают деньги не в кредит, а как вложение в предприятие, забирая акции в обеспечение этих денег, — говорит экономист.

Поголовное кредитование, наоборот, не обеспечивает экономику достаточными средствами и повышает зависимость от привлечения иностранных инвестиций.

— Мы не можем, условно, имея белорусских рублей в пересчете на 1,5 миллиарда долларов набрать кредитов на 7 миллиардов долларов, − отмечает эксперт.

Более надежно было бы обеспечивать национальную денежную систему не иностранными валютами, взятыми в кредит, а акциями успешных отечественных государственных компаний. То есть организовать национально-денежную систему так, чтобы обеспечением национальной валюты были создаваемые в стране активы высокоприбыльных предприятий.

Экономист предлагает наделить Нацбанк государственным капиталом в виде ценных бумаг предприятий и преобразовать его из кредитора коммерческих банков в главного национального инвестора. Финансировать бизнес-проекты крупных предприятий не за счет кредитов, а с помощью инвестиций. Стимулировать развитие рынка ценных бумаг, методов оценки коммерческих рисков и государственного страхования национальных инвестиционных бизнес-проектов. С нынешними кредиторами рассчитаться акциями оздоровленных госпредприятий. А иностранных инвесторов приглашать вкладывать в белорусскую экономику не столько деньги, сколько технологии и инновации.

2. «Тяжелая» для бизнеса налоговая система

Структура налоговой системы снижает конкурентоспособность и эффективность отечественных предприятий.

Если взять белорусскую компаний с конкретной производительностью и необходимостью рассчитываться с государством по налоговой системе Беларуси и американскую компанию с такими же затратами труда и материальных ресурсов, но при налоговой системе США, первое будет сильно проигрывать в возможности реализовать свою продукцию.

— Ведь в цену продукции американца включены минимальные издержки, а налоги он в основном уплачивает из прибыли, — говорит Евгений Довгель.

Часто белорусские предприятия не могут конкурировать с компаниями других стран как раз потому, что в нашей стране налоги включаются в затраты производства и в цену продукции, подчеркивает экономист. Он предлагает оптимизировать налоговую систему, чтобы она стала не фискальным, а направляющим и регулирующим инструментом государства по дополнительной оптимизации и активизации национального производства, максимизации конкурентоспособности национальных производителей на рынках.

3. Отсутствие мотивации работников

Многие наниматели стараются платить работникам как можно меньше, но «выжать» из них максимум. Если бы собственники бизнеса, руководители предприятий, работодатели в целом более справедливо распределяли прибыль и мотивировали работников не отбывать рабочий день, а работать активно, то обе стороны получали бы от производственного процесса больше выгод, убежден экономист.

— Еще Гесиод утверждал, что делиться выгодней, чем забирать все себе. Вспомните, как «рванул» когда-то «Беларуськалий», когда после забастовки там внедрили систему мотивации. На следующий год прибыль на предприятии существенно выросла, — приводит пример Евгений Довгель.

Усилия государства в этих трех направлениях позволили бы обеспечить более высокий рост эффективности госпредприятий, ВВП и национального дохода, бездефицитный госбюджет, а также рост уровня жизни людей, считает экономист.