Почти половина белорусов живут на сумму от $150 до $250 в месяц 13 5.03.2019, 21:32

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Фото: tut.by

Многие семьи живут за чертой бедности.

Об этом говорят данные выборочного обследования домохозяйств Белстата за четвертый квартал прошлого года. Оказалось, что 3,6% белорусских семей попадают под категорию малообеспеченных. Это означает, что в месяц на каждого члена семьи, включая детей, приходится сумма меньше бюджета прожиточного минимума (сейчас он 216 руб. 90 коп.). При этом учитываются не только зарплаты, но и всевозможные пособия и пенсии - словом, любой доход, пишет kp.by.

Самая большая доля живущих за чертой бедности среди семей с детьми (7,7%). То есть к малообеспеченным относится примерно каждая 13-я семья, где есть дети. Реже всего малообеспеченными оказываются семьи из одного человека, только 1,5% одиночек оказались за чертой бедности.

Если же говорить о географии, то меньше всего малообеспеченных семей в Минске (1%), а больше всего - в Гомельской области (5,4%).

Помимо этого специалисты Белстата подсчитали еще и то, сколько денег в месяц есть у среднестатистического белоруса. Примерно каждый пятый (21,4%) довольствуется суммой от 400 до 500 рублей, почти столько же (21,3%) - от 300 до 400 рублей. Больше 800 рублей в месяц есть примерно у каждого девятого жителя страны (11,6%). А суммой меньше 200 рублей обходятся 3,5% белорусов.